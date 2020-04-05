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В мире уже 1,2 миллиона инфицированных коронавирусом

05.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира.




Больше всего случаев подтвердили в США - 312 146 зараженных. В Испании обнаружили 126 тысяч больных коронавирусом, а в Италии - 124 тысячи. В Германии диагностировали более 96 тысяч заражений, в Китае - 82 558, во Франции - 90 848, в Иране - 55 743, в Великобритании - 42 479, в Турции - 23 934.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии - 15 362. В Испании - 11 947 смертей. Также во Франции - 7560 смертей, в Великобритании - 4313, в Иране - 3452.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп прогнозирует рост смертности от коронавируса в США. В Белом доме прогнозируют пик заболеваемости через неделю.
 
 
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Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра...
 
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