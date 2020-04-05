В мире уже 1,2 миллиона инфицированных коронавирусом













Больше всего случаев подтвердили в США - 312 146 зараженных. В Испании обнаружили 126 тысяч больных коронавирусом, а в Италии - 124 тысячи. В Германии диагностировали более 96 тысяч заражений, в Китае - 82 558, во Франции - 90 848, в Иране - 55 743, в Великобритании - 42 479, в Турции - 23 934.





Больше всего жертв зарегистрировали в Италии - 15 362. В Испании - 11 947 смертей. Также во Франции - 7560 смертей, в Великобритании - 4313, в Иране - 3452.





Напомним, ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп прогнозирует рост смертности от коронавируса в США. В Белом доме прогнозируют пик заболеваемости через неделю.