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Россия передала белорусским медикам 10 тысяч тестов на коронавирус

05.04.2020 12:13 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия передала белорусским медикам 10 тысяч тестов на коронавирус

10 тысяч тестовых систем на выявление коронавирусной инфекции доставили в Беларусь из России. Помощь оказана безвозмездно.

Ценный медицинский груз доставили на автомобиле-рефрижераторе – важно поддерживать постоянный температурный режим – минус 20°C, чтобы обеспечить сохранность тест-систем. По словам специалистов, вовремя выявленный у пациента вирус помогает сократить число новых заражений. 

Наталья Жукова, Главный санитарный врач Беларуси: «С учётом того объёма тестирования, которое сегодня необходимо – это хорошая поддержка для наших региональных лабораторий. Мы сегодня развернули ещё несколько лабораторий для того, чтобы проводить диагностику. Это поможет нам организовать бесперебойную работу на определенный период времени». 

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси: «Дай бог, чтобы мы как можно быстрее пережили эти события. Они тоже для нас тот самый повод, чтоб мы, анализируя это, куда крепче и внимательнее учитывали интересы друг друга, уходили от излишних споров и подтверждали для миллионов людей, что мы действительно братские народы».

В Беларуси уже проведены более 30 тысяч диагностик на COVID-19. Все они проходят в несколько этапов, это даёт уверенность в достоверности результата.

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10 тысяч тестовых систем на выявление коронавирусной инфекции доставили в Беларусь из России. Помощь оказана безвозмездно. Ценный медицинский груз доставили на...
 
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