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Россия передала белорусским медикам 10 тысяч тестов на коронавирус
05.04.2020 12:13 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
10 тысяч тестовых систем на выявление коронавирусной инфекции доставили в Беларусь из России. Помощь оказана безвозмездно.
Ценный медицинский груз доставили на автомобиле-рефрижераторе – важно поддерживать постоянный температурный режим – минус 20°C, чтобы обеспечить сохранность тест-систем. По словам специалистов, вовремя выявленный у пациента вирус помогает сократить число новых заражений.
В Беларуси уже проведены более 30 тысяч диагностик на COVID-19. Все они проходят в несколько этапов, это даёт уверенность в достоверности результата.
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10 тысяч тестовых систем на выявление коронавирусной инфекции доставили в Беларусь из России. Помощь оказана безвозмездно. Ценный медицинский груз доставили на...
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