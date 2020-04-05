"Наша Нива": в Витебске от коронавируса скончался бывший следователь прокуратуры

Бывшие коллеги рассказали «Нашей Ниве», что в понедельник 30 марта он открыл больничный, а уже в пятницу, 3 апреля, им сообщили о запланированных на воскресенье похоронах.





В результате публичного прощания не будет, так как пришел посмертный анализ на коронавирус — положительный.





— Как стали известны результаты — позвонили из санэпидемстанции. Нам сейчас тесты эти сделают: сейчас приедут обработать квартиру, тесты — и на изоляцию. Мы же не могли даже подумать, что у него положительный результат! И откуда же я знаю, где он мог заразиться?





Мы же не ездили никуда, на месте были. Я на работу и с работы, ну в магазин зайду. Он тоже в магазин мог зайти, на рынок, на дачу — все. А так он дома сидел, пенсионер, никуда не выходил, не ездили никуда.





Начиналось с температуры, три дня потемпературил — 38. Он сам связывал это с простой простудой, мол, был на даче, как он говорил, дрова складывал, протопил, выбежал на улицу — ну может продуло, простыл да простыл… Подумать не могли, что у нас может быть какой-то коронавирус, — рассказала «Нашей Ниве» жена.