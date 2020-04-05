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"Наша Нива": в Витебске от коронавируса скончался бывший следователь прокуратуры

05.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске от пневмонии умер бывший следователь по особо важным делам Витебской областной прокуратуры, полковник в отставке, 58-летний Анатолий Высоцкий. Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердила жена умершего.

"Наша Нива": в Витебске от коронавируса скончался бывший следователь прокуратуры
Бывшие коллеги рассказали «Нашей Ниве», что в понедельник 30 марта он открыл больничный, а уже в пятницу, 3 апреля, им сообщили о запланированных на воскресенье похоронах.

В результате публичного прощания не будет, так как пришел посмертный анализ на коронавирус — положительный.

— Как стали известны результаты — позвонили из санэпидемстанции. Нам сейчас тесты эти сделают: сейчас приедут обработать квартиру, тесты — и на изоляцию. Мы же не могли даже подумать, что у него положительный результат! И откуда же я знаю, где он мог заразиться?

Мы же не ездили никуда, на месте были. Я на работу и с работы, ну в магазин зайду. Он тоже в магазин мог зайти, на рынок, на дачу — все. А так он дома сидел, пенсионер, никуда не выходил, не ездили никуда.

Начиналось с температуры, три дня потемпературил — 38. Он сам связывал это с простой простудой, мол, был на даче, как он говорил, дрова складывал, протопил, выбежал на улицу — ну может продуло, простыл да простыл… Подумать не могли, что у нас может быть какой-то коронавирус, — рассказала «Нашей Ниве» жена.

По ее словам, у полковника Высоцкого была аритмия, у него было больное сердце.

Министерство здравоохранения официально подтвердило смерть 5 пациентов с коронавирусом по состоянию на 4 апреля. 
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске от пневмонии умер бывший следователь по особо важным делам Витебской областной прокуратуры, полковник в отставке, 58-летний Анатолий Высоцкий. Эту...
 
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