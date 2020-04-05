«Это опасная чушь». В Великобритании люди ломают вышки 5G, считая их источником коронавируса

Источник материала: Tut.by

Теория заговора, которая связывает пандемию коронавируса с наличием вышек 5G, не имеет ничего общего с реальностью, заявил член кабинета министров Великобритании Майкл Гоув. Политик сделал заявление после того, как в нескольких частях страны люди начали поджигать вышки, «борясь» с вирусом. Об этом пишет Reuters.



Снимок носит иллюстративный характер

«Это просто чушь, опасная чушь», — сказал Гоув в ответ на вопрос журналиста о том, насколько реальна теория, что телекоммуникационные мачты 5G могут способствовать распространению заболевания.

Так, недавно неизвестные подожгли башню в Бирмингеме, принадлежащую крупнейшей телекоммуникационной компании в Великобритании BT. Персонал вышки подвергся жестокому обращению.

Медицинский директор вневедомственного государственного учреждения NHS England Стивен Поуис заявил, что идея «заговора 5G» — абсолютно фальшивая теория без какого-либо научного подтверждения, и она может принести много вреда. Он напомнил, что мобильные сети активно используются работниками здравоохранения и вносят свой вклад в борьбу с распространением эпидемии.

Представители мобильных операторов Великобритании рассказывают, что им известно о слухах, связывающих вспышку COVID-19 с технологиями 5G. Vodafone, второй по величине оператор мобильной связи в мире, заявил, что такие нападения теперь являются вопросом национальной безопасности.