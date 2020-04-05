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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос о словах Лукашенко про коронавирус: «Не согласен с тем, что он сказал. Надеюсь, он и сам сожалеет об этом»
05.04.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Торпедо-БелАЗ»
«Его речь была неудачной. Ситуация сейчас в мире очень хрупкая. Не согласен с тем, что сказал
По моему мнению, чемпионат необходимо остановить, потому что ситуация очень сложная. Но поскольку его не остановили, то правительство и АБФФ должны контролировать обстановку, потому что они обязаны осознавать, что подвергают людей опасности.
Самоизоляция очень важна для уменьшения распространения коронавируса. Я надеюсь, что люди понимают это. Берегите себя», – сказал Рамос.
Добавим, что по состоянию на 4 апреля общее число инфицированных коронавирусом выросло до 440 человек. Минздрав подтвердил смерть 5 человек.
В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!
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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос о словах Лукашенко про коронавирус: «Не согласен с тем, что он сказал. Надеюсь, он и сам сожалеет об этом»
Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос поделился мнением о высказываниях Александра Лукашенко про коронавирус.
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