Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос о словах Лукашенко про коронавирус: «Не согласен с тем, что он сказал. Надеюсь, он и сам сожалеет об этом»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос поделился мнением о высказываниях Александра Лукашенко про коронавирус.

«Его речь была неудачной. Ситуация сейчас в мире очень хрупкая. Не согласен с тем, что сказал Лукашенко , и я надеюсь, что он сожалеет об этом.

По моему мнению, чемпионат необходимо остановить, потому что ситуация очень сложная. Но поскольку его не остановили, то правительство и АБФФ должны контролировать обстановку, потому что они обязаны осознавать, что подвергают людей опасности.

Самоизоляция очень важна для уменьшения распространения коронавируса. Я надеюсь, что люди понимают это. Берегите себя», – сказал Рамос.

Добавим, что по состоянию на 4 апреля общее число инфицированных коронавирусом выросло до 440 человек. Минздрав подтвердил смерть 5 человек.

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