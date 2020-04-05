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Про высокие цены и отсутствие товаров в магазинах можно сообщить на «горячую линию» Госконтроля

05.04.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Комитете государственного контроля Беларуси «в целях оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке» организуют «горячую линию» для граждан по вопросам наличия товаров в магазинах и роста цен.

Жителей всех регионов Беларуси и Минска, в том числе работникам предприятий торговли, предлагают сообщить ведомству о значительном повышении цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети, пишет EX-PRESS.BY.

Горячая линия будет работать с 6 по 10 апреля 2020 года по телефону 8 (017) 327 54 09 с 10.00 до 12.00.

В начале апреля посетители минских магазинов заметили, что цены на многие продукты изменились. Так, например, чеснок в столичной "Короне" уже продают почти по 15 рублей, хотя в феврале он стоил 8,3 рубля. Цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм, а еще в марте он стоил по 7-8 рублей. Лимоны в конце апреля в еврооптовской доставке стоили 6,99 — а сейчас — 8 рублей 79 копеек (рост сразу на 1,8 рубля), а в некоторых магазинах их можно найти даже по 11,99 рубля за килограмм. Выросли цены на эти продукты и много регионах Беларуси.

Также были случаи, когда в магазинах по значительно завышенным ценам продавали антисептики для дезинфекции рук. С начала пандемии коронавируса выросли цены на медицинские маски и антисептики в аптеках, а нередко их просто нет.
 
Теги: Минск
 
 
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В Комитете государственного контроля Беларуси «в целях оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке» организуют «горячую линию» для граждан по...
 
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