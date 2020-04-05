Про высокие цены и отсутствие товаров в магазинах можно сообщить на «горячую линию» Госконтроля

EX-PRESS.BY . Жителей всех регионов Беларуси и Минска , в том числе работникам предприятий торговли, предлагают сообщить ведомству о значительном повышении цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети, пишет





Горячая линия будет работать с 6 по 10 апреля 2020 года по телефону 8 (017) 327 54 09 с 10.00 до 12.00.





В начале апреля посетители минских магазинов заметили, что цены на многие продукты изменились. Так, например, чеснок в столичной "Короне" уже продают почти по 15 рублей, хотя в феврале он стоил 8,3 рубля. Цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм, а еще в марте он стоил по 7-8 рублей. Лимоны в конце апреля в еврооптовской доставке стоили 6,99 — а сейчас — 8 рублей 79 копеек (рост сразу на 1,8 рубля), а в некоторых магазинах их можно найти даже по 11,99 рубля за килограмм. Выросли цены на эти продукты и много регионах Беларуси.





Также были случаи, когда в магазинах по значительно завышенным ценам продавали антисептики для дезинфекции рук. С начала пандемии коронавируса выросли цены на медицинские маски и антисептики в аптеках, а нередко их просто нет.