«Коронавирус убивает дважды». Как хоронят жертв COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

Пандемия коронавируса повлияла не только на жизнь, но и на смерть: власти и священнослужители по всему миру вносят коррективы в церемонии захоронений умерших от COVID-19. Чтобы церемония прощания не превратилась в новый эпицентр распространения инфекции, количество человек на похоронах сведено к минимуму — чаще всего они обходятся даже без родственников. Близкие погибших говорят, что «коронавирус убивает дважды» — сначала человека, а потом его родных, не давая им возможности проститься и проводить его в последний путь.





Гробы для жертв коронавируса в церкви городка Серравалле-Скривия в Пьемонте. В городке с шестью тысячами населения очень высокий процент умерших. 23 марта 2020 года, Италия. Фото: Reuters

Лидер по смертности — Италия. Там умерли более 15 тысяч человек. Местные власти запретили родственникам и близким присутствовать на похоронах. Тела из морга доставляют в церковь, где священник проводит заупокойную службу. Потом сотрудники специального бюро доставляют умершего на кладбище.

Как говорят ученые, коронавирус не передается, но он сохраняется на одежде несколько часов. Поэтому умерших не переодевают после смерти, а заматывают пленкой прямо в больничном халате, или в той одежде, в которой они скончались. Родные могут передать платье или костюм, их положат в гроб.





Священник читает заупокойную службу над умершими. Чистернино, Италия, 30 марта 2020 года. Фото: Reuters





Носильщики в защитных масках везут гроб с женщиной, которая умерла от COVID-19, на кладбище. Сериате, Италия, 28 марта 2020 года. Фото: Reuters

В Испании, которая по числу зараженных обогнала Италию, на кладбище имеют право попасть лишь трое членов семьи или друзей, а во время погребения они должны стоять друг от друга на расстоянии в один-два метра. Не все пользуются этой возможностью, иногда похороны проходят только в присутствии священника и могильщиков в защитных костюмах.





Похороны на кладбище в Витории, Испания, 27 марта 2020 года. Фото: Reuters

В Великобритании введен карантин. Собрания больше чем двоих человек (за исключением лиц, живущих вместе) запрещены. Как и большинство церемоний, кроме похорон. Но и на похороны гражданам советуют не ходить — им предлагают прислать видео церемонии захоронения.

В Ирландии органы здравоохранения рекомендуют работникам похоронных служб надевать маски на трупы, чтобы снизить даже незначительный риск заражения. Также там запрещено хоронить умерших от коронавируса в открытом гробу, а родным — целовать и трогать покойного.





«Заготовки» под будущие могилы на кладбище Бельмонт в Антриме, Северная Ирландия, Великобритания, 4 апреля 2020 года. Фото: Reuters

В Израиле — более 8 тысяч зараженных и относительно немного умерших от коронавируса — 46 человек, но Минздрав страны требует, чтобы покойника сразу в больнице заворачивали в двойные герметичные полиэтиленовые пакеты. Ритуальные омовения и обряды проводят в полном защитном снаряжении, а затем тело снова обертывают в полиэтилен для захоронения. Хоронят умерших также с мерами предосторожности.





Сотрудники похоронного бюро перевозят каталку с покойным в Иерусалиме, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters

В Иране, где пандемия коронавируса унесла уже более трех тысяч жизней, также большинство тел хоронят без ритуала, предусмотренного исламом.

При погребении по мусульманским обычаям без гроба омовение тела умершего от COVID-19 проводят патологоанатомы больницы. Чтобы воздух из легких умершего не попал в окружающую среду, перед омовением тела на лицо кладут обильно смоченную в антибактериальном растворе маску или салфетку. Затем тело моют дезинфицирующим раствором и заворачивают в саван, который пропитывается бактерицидным раствором.





Похороны известного иранского журналиста Абдоллу Завие, который скончался из-за коронавируса , на кладбище Бехешт Захра в Тегеране, Иран, 24 марта 2020 года. Фото: Reuters

В Ираке при захоронении в гробу тело умершего заворачивают в ткань, пропитанную дезинфицирующим раствором, затем — в полиэтиленовую пленку и повторно — в плотную ткань. Затем гроб закрывают и опять заворачивают в пленку. К церемонии допускаются близкие родственники в ограниченном количестве и священнослужители, которые должны держаться на установленном расстоянии.





Родственник прощается с умершим от COVID-19 на новом специальном кладбище для жертв коронавируса в городе Эн-Наджаф на юге Ирака, 30 марта 2020 года. Фото: Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару, как и президент Беларуси Александр Лукашенко, является противником карантина. Какие-то меры все равно принимаются: например в Рио-де-Жанейро с 18 марта закрыты общественные парки и зоны отдыха, фитнес-клубы, ограничено посещение ресторанов, в общественном транспорте наполняемость ограничена сидячими местами. А в фавелах города с населением в 10 млн человек банды самостоятельно ввели комендантский час.

Тем временем число зараженных растет и уже превысило 10 тысяч человек, 445 умерли. Местные власти готовятся к тому, что это число будет расти.





Муниципальные службы готовят могилы для жертв пандемии на крупнейшем в стране кладбище Вила-Формоза в Сан-Паулу, Бразилия, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters





Сотрудники муниципальной службы в защитных костюмах несут гроб с умершим от коронавируса на крупнейшем в стране кладбище Вила-Формоза в Сан-Паулу, Бразилия, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters





Сотрудники муниципальной службы в защитных костюмах на похоронах на кладбище святого Франицска Ксавье в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 апреля 2020 года. Фото: Reuters

В соседней Боливии коронавирусом заразились 157 человек, десять из них умерли. Ограничений на похороны в стране не ввели, но носильщики должны быть в защитных масках, а родственники — соблюдать дистанцию.





Этот человек умер не от COVID-19, а от сердечного приступа. Но носильщики все равно соблюдают меры безопасности, Ла-Пас, Боливия, 23 марта 2020 года. Фото: Reuters

1890 зараженных, 79 смертей от коронавируса зафиксировано в Мексике. Но мэр курортного города Пуэрто-Вальярта Артуро Давалос поручил подготовить могилы, опасаясь вспышки в городе, где проживают более 255 тысяч человек.





Подготовленные места для захоронений на кладбище в городе Пуэрто-Вальярта, Мексика, 3 апреля 2020 года. Фото: Reuters

В маленьком Эквадоре ситуация серьезнее — почти 3,5 тысячи зараженных, более 170 смертей. Коронавирус внес свои коррективы на похоронах. Теперь гробы с умершими от коронавируса оборачивают в несколько слоев полиэтилена. Перед въездом на кладбище автомобиль и сам гроб обрабатывают дезинфицирующим раствором.





Рабочий обрабатывает дезинфицирующим средством гроб на крыше автомобиля перед въездом на кладбище в Гуаякиле, Эквадор, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters

В Индонезии, где живет более 264 млн человек, выявлено только чуть более 2200 зараженных коронавирусом, скончались 198 человек. Но власти ввели ограничения на похороны — жертв коронавируса хоронят специальные бригады, гроб обязательно оборачивают в пленку. Родные и близкие допускаются на кладбище после захоронения.





Муниципальные работники хоронят жертву COVID-19 в Джакарте, Индонезия, 31 марта 2020 года. Фото: Reuters

В Китае, откуда начал распространяться по миру коронавирус , траурные церемонии сведены к минимуму. Эти ограничения все еще действуют, хотя количество новых случаев в Китае уменьшилось. Во многих провинциях кремация названа единственным разрешенным методом захоронения останков. Все кладбища и колумбарии несколько раз в день обрабатываются дезинфицирующими средствами.





4 апреля в Китае был объявлен траур по жертвам COVID-19. Приспущенный флаг Китай на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Китай, 4 апреля 2020 года. Фото: Reuters

На момент публикации жертвами коронавируса по всему миру стали более 65 тысяч человек.