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«Коронавирус убивает дважды». Как хоронят жертв COVID-19
05.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пандемия
Гробы для жертв коронавируса в церкви городка Серравалле-Скривия в Пьемонте. В городке с шестью тысячами населения очень высокий процент умерших. 23 марта 2020 года, Италия. Фото: Reuters
Лидер по смертности — Италия. Там умерли более 15 тысяч человек. Местные власти запретили родственникам и близким присутствовать на похоронах. Тела из морга доставляют в церковь, где священник проводит заупокойную службу. Потом сотрудники специального бюро доставляют умершего на кладбище.
Как говорят ученые,
Священник читает заупокойную службу над умершими. Чистернино, Италия, 30 марта 2020 года. Фото: Reuters
Носильщики в защитных масках везут гроб с женщиной, которая умерла от COVID-19, на кладбище. Сериате, Италия, 28 марта 2020 года. Фото: Reuters
В Испании, которая по числу зараженных обогнала Италию, на кладбище имеют право попасть лишь трое членов семьи или друзей, а во время погребения они должны стоять друг от друга на расстоянии в один-два метра. Не все пользуются этой возможностью, иногда похороны проходят только в присутствии священника и могильщиков в защитных костюмах.
Похороны на кладбище в Витории, Испания, 27 марта 2020 года. Фото: Reuters
В Великобритании введен карантин. Собрания больше чем двоих человек (за исключением лиц, живущих вместе) запрещены. Как и большинство церемоний, кроме похорон. Но и на похороны гражданам советуют не ходить — им предлагают прислать видео церемонии захоронения.
В Ирландии органы здравоохранения рекомендуют работникам похоронных служб надевать маски на трупы, чтобы снизить даже незначительный риск заражения. Также там запрещено хоронить умерших от коронавируса в открытом гробу, а родным — целовать и трогать покойного.
«Заготовки» под будущие могилы на кладбище Бельмонт в Антриме, Северная Ирландия, Великобритания, 4 апреля 2020 года. Фото: Reuters
В Израиле — более 8 тысяч зараженных и относительно немного умерших от коронавируса — 46 человек, но Минздрав страны требует, чтобы покойника сразу в больнице заворачивали в двойные герметичные полиэтиленовые пакеты. Ритуальные омовения и обряды проводят в полном защитном снаряжении, а затем тело снова обертывают в полиэтилен для захоронения. Хоронят умерших также с мерами предосторожности.
Сотрудники похоронного бюро перевозят каталку с покойным в Иерусалиме, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters
В Иране, где пандемия коронавируса унесла уже более трех тысяч жизней, также большинство тел хоронят без ритуала, предусмотренного исламом.
При погребении по мусульманским обычаям без гроба омовение тела умершего от COVID-19 проводят патологоанатомы больницы. Чтобы воздух из легких умершего не попал в окружающую среду, перед омовением тела на лицо кладут обильно смоченную в антибактериальном растворе маску или салфетку. Затем тело моют дезинфицирующим раствором и заворачивают в саван, который пропитывается бактерицидным раствором.
Похороны известного иранского журналиста Абдоллу Завие, который скончался из-за
В Ираке при захоронении в гробу тело умершего заворачивают в ткань, пропитанную дезинфицирующим раствором, затем — в полиэтиленовую пленку и повторно — в плотную ткань. Затем гроб закрывают и опять заворачивают в пленку. К церемонии допускаются близкие родственники в ограниченном количестве и священнослужители, которые должны держаться на установленном расстоянии.
Родственник прощается с умершим от COVID-19 на новом специальном кладбище для жертв коронавируса в городе Эн-Наджаф на юге Ирака, 30 марта 2020 года. Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару, как и президент Беларуси Александр Лукашенко, является противником карантина. Какие-то меры все равно принимаются: например в Рио-де-Жанейро с 18 марта закрыты общественные парки и зоны отдыха, фитнес-клубы, ограничено посещение ресторанов, в общественном транспорте наполняемость ограничена сидячими местами. А в фавелах города с населением в 10 млн человек банды самостоятельно ввели комендантский час.
Тем временем число зараженных растет и уже превысило 10 тысяч человек, 445 умерли. Местные власти готовятся к тому, что это число будет расти.
Муниципальные службы готовят могилы для жертв пандемии на крупнейшем в стране кладбище Вила-Формоза в Сан-Паулу, Бразилия, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters
Сотрудники муниципальной службы в защитных костюмах несут гроб с умершим от коронавируса на крупнейшем в стране кладбище Вила-Формоза в Сан-Паулу, Бразилия, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters
Сотрудники муниципальной службы в защитных костюмах на похоронах на кладбище святого Франицска Ксавье в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 апреля 2020 года. Фото: Reuters
В соседней Боливии коронавирусом заразились 157 человек, десять из них умерли. Ограничений на похороны в стране не ввели, но носильщики должны быть в защитных масках, а родственники — соблюдать дистанцию.
Этот человек умер не от COVID-19, а от сердечного приступа. Но носильщики все равно соблюдают меры безопасности, Ла-Пас, Боливия, 23 марта 2020 года. Фото: Reuters
1890 зараженных, 79 смертей от коронавируса зафиксировано в Мексике. Но мэр курортного города Пуэрто-Вальярта Артуро Давалос поручил подготовить могилы, опасаясь вспышки в городе, где проживают более 255 тысяч человек.
Подготовленные места для захоронений на кладбище в городе Пуэрто-Вальярта, Мексика, 3 апреля 2020 года. Фото: Reuters
В маленьком Эквадоре ситуация серьезнее — почти 3,5 тысячи зараженных, более 170 смертей. Коронавирус внес свои коррективы на похоронах. Теперь гробы с умершими от коронавируса оборачивают в несколько слоев полиэтилена. Перед въездом на кладбище автомобиль и сам гроб обрабатывают дезинфицирующим раствором.
Рабочий обрабатывает дезинфицирующим средством гроб на крыше автомобиля перед въездом на кладбище в Гуаякиле, Эквадор, 2 апреля 2020 года. Фото: Reuters
В Индонезии, где живет более 264 млн человек, выявлено только чуть более 2200 зараженных коронавирусом, скончались 198 человек. Но власти ввели ограничения на похороны — жертв коронавируса хоронят специальные бригады, гроб обязательно оборачивают в пленку. Родные и близкие допускаются на кладбище после захоронения.
Муниципальные работники хоронят жертву COVID-19 в Джакарте, Индонезия, 31 марта 2020 года. Фото: Reuters
В Китае, откуда начал распространяться по миру
4 апреля в Китае был объявлен траур по жертвам COVID-19. Приспущенный флаг Китай на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Китай, 4 апреля 2020 года. Фото: Reuters
На момент публикации жертвами коронавируса по всему миру стали более 65 тысяч человек.
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Пандемия коронавируса повлияла не только на жизнь, но и на смерть: власти и священнослужители по всему миру вносят коррективы в церемонии захоронений умерших от...
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