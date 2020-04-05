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Александр Бразевич: «На таком поле играть невозможно, оно плохого качества, очень сухое»

05.04.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1), сообщает «Прессбол».

«Плохо начали. Определяя состав, готовились к двум вариантам: «Витебск» мог сыграть 5-3-2 или 4-3-2-1. Склонялись к последнему. Единственная промашка — не ожидали, что поле будет плохого состояния. Надеялись играть в свой футбол. Действовали так, как нельзя было действовать. Сами себя пугали лишними передачами вратарю. Начало игры нас выбило из колеи. Было много борьбы.

Моментов у наших ворот не помню. Не должны были проигрывать. Не доволен некоторыми футболистами. Но я не тот человек, который искусственно придумывает какие-то методы, чтобы встряхнуть команду. Мы неплохо начали сезон. Но есть повод пересмотреть определенные вещи.

На таком поле играть невозможно, оно плохого качества, очень сухое. Дополнительный отрицательный фактор. Поле, к сожалению, нам не послужило союзником», – сказал Бразевич.

Напомним, матч прошел на Городском стадионе в Борисове.

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1), сообщает «Прессбол».
 
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