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Владимир Бережков: «Если люди ходят в школы, ВУЗы, ездят в метро, то почему они не должны ходить на хоккей?»
05.04.2020 21:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивные директор ФХБ Владимир Бережков считает, что федерация поступила правильно, не остановив плей-офф «Париматч-Экстралиги».
«Ситуация неоднозначная. Как мы ее оценим впоследствии, мы еще сами не знаем. Но я уверен, что все делаем правильно. Если люди ходят в школы, ВУЗы, ездят в метро, то почему они не должны ходить на хоккей?» – сказал Бережков в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
В Беларуси на 5 апреля официально подтверждены 562 случая заражения коронавирусом, 8 человек умерло.
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Владимир Бережков: «Если люди ходят в школы, ВУЗы, ездят в метро, то почему они не должны ходить на хоккей?»
Спортивные директор ФХБ Владимир Бережков считает, что федерация поступила правильно, не остановив плей-офф «Париматч-Экстралиги».
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