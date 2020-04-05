Владимир Бережков: «Если люди ходят в школы, ВУЗы, ездят в метро, то почему они не должны ходить на хоккей?»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивные директор ФХБ Владимир Бережков считает, что федерация поступила правильно, не остановив плей-офф «Париматч-Экстралиги».

«Ситуация неоднозначная. Как мы ее оценим впоследствии, мы еще сами не знаем. Но я уверен, что все делаем правильно. Если люди ходят в школы, ВУЗы, ездят в метро, то почему они не должны ходить на хоккей?» – сказал Бережков в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

В Беларуси на 5 апреля официально подтверждены 562 случая заражения коронавирусом, 8 человек умерло.