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COVID-19: Американцев предупредили о шокирующем числе смертей. В Испании и Италии - положительная динамика

06.04.2020 08:35 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса. Об этом, как сообщает «Голос Америки», заявил главный санитарный врач США Джером Адамс.


Фото: Reuters

— Это будет самая тяжелая и печальная неделя в жизни большинства американцев, — заявил Адамс в эфире телекомпании Fox News.

Он добавил, что это будет «Перл-Харбор, наше 11 сентября, только на этот раз события не будут локализованы».

  • США сейчас находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), в стране подтверждено более 337 тысяч случаев заражения. Вылечились от COVID-19 17 530 человек. Умерли 9643 человека. По прогнозам, общее число умерших может составить 100−240 тысяч. Модели распространения вируса показывают, что число погибших резко возрастает в ближайшие 7−9 дней.
  • В Канаде за последние сутки число заразившихся увеличилось более чем на 1,6 тыс., до 15 512. Больше всего инфицированных сейчас в провинциях Квебек (7 944), Онтарио (4 038) и Альберта (1 250).
  • В Южной Корее за минувшие сутки зафиксировано наименьшее число заражений с февраля — 47. Умерли 3 человека, выписались из больниц — 135. Общее количество зарегистрированных случаев превысило 10 тысяч, умерли 186 человек.
  • В Германии также наблюдается положительная динамика. По данным института Роберта Коха, показатель новых инфицированных COVID-19 за сутки сокращается третий день подряд. За последние 24 часа число новых зараженных сократилось на 146 человек до 5936. В субботу этот показатель составлял 6082, в пятницу — 6174. Общее число инфицированных превысило 100 тысяч человек, умерли более 1,5 человек.
  • В Испании на протяжении нескольких последних дней идет снижение смертных случаев, сообщает Минздрав страны. Впервые с 26 марта в течение суток умерло меньше 700 человек. Власти страны надеются, что пик заболеваемости пройден. Всего зафиксировано более 131 тысячи случаев заражения, умерли — 12 641, выздоровели — 38 080.
  • Минздрав Италии также фиксирует снижение смертей от COVID-19, снижается и количество поступающих в реанимацию пациентов. Еще одна хорошая новость — количество выписанных пациентов превысило число госпитализированных за сутки. Тем не менее, как отметил министр здравоохранения, «ситуация остается драматичной». В стране общее число инфицированных составляет 128 948, умерли 15 887 человек и это наивысший показатель в мире.
  • В Китае за сутки зафиксировано 38 завозных случаев заражения, умер 1 человек. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тысяч, умерли более 3,3 тысячи человек, выздоровели 94% заболевших. Чтобы не допустить второй волны заболевания, в стране сохраняются повышенные меры безопасности. В частности, с 28 марта граница временно закрыта для въезда иностранцев.
  • В России тест на коронавирус теперь могут сдать на дому все желающие. Услуга платная. По данным Роспотребнадзора, тест-система позволит обнаружить инфекцию на ранних стадиях и у людей с невыраженными симптомами. По состоянию на 13.30 5 апреля в стране зафиксированы 5389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). Умерли 45 человек.
  • В Беларуси общее число инфицированных коронавирусом выросло до 562 человек. Выздоровели 52 человека. Минздрав подтвердил 8 случаев смерти пациентов.
  • В мире число заболевших составило 1 274 956 человек, умерли — 69 487, выздоровели — 260 604.

 
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В ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса. Об этом, как сообщает «Голос Америки», заявил главный санитарный врач США Джером...
 
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