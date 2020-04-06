COVID-19: Американцев предупредили о шокирующем числе смертей. В Испании и Италии - положительная динамика

Источник материала: Tut.by

В ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса. Об этом, как сообщает «Голос Америки», заявил главный санитарный врач США Джером Адамс.



Фото: Reuters

— Это будет самая тяжелая и печальная неделя в жизни большинства американцев, — заявил Адамс в эфире телекомпании Fox News.

Он добавил, что это будет «Перл-Харбор, наше 11 сентября, только на этот раз события не будут локализованы».

США сейчас находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), в стране подтверждено более 337 тысяч случаев заражения. Вылечились от COVID-19 17 530 человек. Умерли 9643 человека. По прогнозам, общее число умерших может составить 100−240 тысяч. Модели распространения вируса показывают, что число погибших резко возрастает в ближайшие 7−9 дней.

сейчас находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), в стране подтверждено более 337 тысяч случаев заражения. Вылечились от COVID-19 17 530 человек. Умерли 9643 человека. По прогнозам, общее число умерших может составить 100−240 тысяч. Модели распространения вируса показывают, что число погибших резко возрастает в ближайшие 7−9 дней. В Канаде за последние сутки число заразившихся увеличилось более чем на 1,6 тыс., до 15 512. Больше всего инфицированных сейчас в провинциях Квебек (7 944), Онтарио (4 038) и Альберта (1 250).

за последние сутки число заразившихся увеличилось более чем на 1,6 тыс., до 15 512. Больше всего инфицированных сейчас в провинциях Квебек (7 944), Онтарио (4 038) и Альберта (1 250). В Южной Корее за минувшие сутки зафиксировано наименьшее число заражений с февраля — 47. Умерли 3 человека, выписались из больниц — 135. Общее количество зарегистрированных случаев превысило 10 тысяч, умерли 186 человек.

за минувшие сутки зафиксировано наименьшее число заражений с февраля — 47. Умерли 3 человека, выписались из больниц — 135. Общее количество зарегистрированных случаев превысило 10 тысяч, умерли 186 человек. В Германии также наблюдается положительная динамика. По данным института Роберта Коха , показатель новых инфицированных COVID-19 за сутки сокращается третий день подряд. За последние 24 часа число новых зараженных сократилось на 146 человек до 5936. В субботу этот показатель составлял 6082, в пятницу — 6174. Общее число инфицированных превысило 100 тысяч человек, умерли более 1,5 человек.

также наблюдается положительная динамика. По данным , показатель новых инфицированных COVID-19 за сутки сокращается третий день подряд. За последние 24 часа число новых зараженных сократилось на 146 человек до 5936. В субботу этот показатель составлял 6082, в пятницу — 6174. Общее число инфицированных превысило 100 тысяч человек, умерли более 1,5 человек. В Испании на протяжении нескольких последних дней идет снижение смертных случаев, сообщает Минздрав страны. Впервые с 26 марта в течение суток умерло меньше 700 человек. Власти страны надеются, что пик заболеваемости пройден. Всего зафиксировано более 131 тысячи случаев заражения, умерли — 12 641, выздоровели — 38 080.

на протяжении нескольких последних дней идет снижение смертных случаев, сообщает Минздрав страны. Впервые с 26 марта в течение суток умерло меньше 700 человек. Власти страны надеются, что пик заболеваемости пройден. Всего зафиксировано более 131 тысячи случаев заражения, умерли — 12 641, выздоровели — 38 080. Минздрав Италии также фиксирует снижение смертей от COVID-19, снижается и количество поступающих в реанимацию пациентов. Еще одна хорошая новость — количество выписанных пациентов превысило число госпитализированных за сутки. Тем не менее, как отметил министр здравоохранения, «ситуация остается драматичной». В стране общее число инфицированных составляет 128 948, умерли 15 887 человек и это наивысший показатель в мире.

также снижение смертей от COVID-19, снижается и количество поступающих в реанимацию пациентов. Еще одна хорошая новость — количество выписанных пациентов превысило число госпитализированных за сутки. Тем не менее, как отметил министр здравоохранения, «ситуация остается драматичной». В стране общее число инфицированных составляет 128 948, умерли 15 887 человек и это наивысший показатель в мире. В Китае за сутки зафиксировано 38 завозных случаев заражения, умер 1 человек. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тысяч, умерли более 3,3 тысячи человек, выздоровели 94% заболевших. Чтобы не допустить второй волны заболевания, в стране сохраняются повышенные меры безопасности. В частности, с 28 марта граница временно закрыта для въезда иностранцев.

за сутки зафиксировано 38 завозных случаев заражения, умер 1 человек. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тысяч, умерли более 3,3 тысячи человек, выздоровели 94% заболевших. Чтобы не допустить второй волны заболевания, в стране сохраняются повышенные меры безопасности. В частности, с 28 марта граница временно закрыта для въезда иностранцев. В России тест на коронавирус теперь могут сдать на дому все желающие. Услуга платная. По данным Роспотребнадзора , тест-система позволит обнаружить инфекцию на ранних стадиях и у людей с невыраженными симптомами. По состоянию на 13.30 5 апреля в стране зафиксированы 5389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). Умерли 45 человек.

тест на коронавирус теперь могут сдать на дому все желающие. Услуга платная. По , тест-система позволит обнаружить инфекцию на ранних стадиях и у людей с невыраженными симптомами. По состоянию на 13.30 5 апреля в стране 5389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). Умерли 45 человек. В Беларуси общее число инфицированных коронавирусом выросло до 562 человек. Выздоровели 52 человека. Минздрав подтвердил 8 случаев смерти пациентов.

общее число инфицированных коронавирусом до 562 человек. Выздоровели 52 человека. Минздрав подтвердил 8 случаев смерти пациентов. В мире число заболевших составило 1 274 956 человек, умерли — 69 487, выздоровели — 260 604.