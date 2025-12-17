|
Без абстрактных разговоров о будущем: МТС представил актуальные решения для бизнеса на большом мероприятии в Минске
Министр связи и информатизации Республики Беларусь Кирилл Залесский отметил: «Для государства цифровая трансформация — это путь к повышению эффективности управления и развитию новых отраслей. Такие мероприятия, как МТС Product Day, важны тем, что они объединяют бизнес и государство вокруг общей цели — построения цифровой экономики, которая будет работать на благо всей страны».
Главная мысль мероприятия — цифровая трансформация перестала быть «дополнением» к бизнесу, она стала его фундаментом. Генеральный директор МТС Владимир Козырь отметил, что мероприятие организовано не для абстрактных разговоров о будущем, а для демонстрации конкретных решений, которые уже сегодня помогают бизнесу расти и становиться устойчивее.
«Компания МТС ставит перед собой ясную и амбициозную задачу — помогать бизнесу расти и развиваться, предлагая доступные и надежные инструменты цифровой трансформации. Это фундаментальный инструмент для выживания и конкурентного преимущества. Я часто слышу, что бизнес не готов или мал. Это опасное заблуждение. Белорусский бизнес сегодня — это зрелые международные компании. И их главный вызов — скорость. Быстро реагировать, быстро внедрять, быстро масштабироваться. Без цифровых инструментов, которые дают эту скорость и гибкость, легко выпасть из обоймы. Понимание этого у отечественных компаний уже есть. И наш рост в B2B-сегменте — лучшее тому подтверждение», — сказал топ-менеджер МТС.
В рамках мероприятия выступили эксперты МТС из Беларуси и России, которые рассказали и показали, как современные цифровые инструменты помогают бизнесу наращивать потенциал, адаптироваться к вызовам и находить новые точки роста. В зале присутствовали руководители бизнеса, директора, специалисты по цифровым продуктам, информационной безопасности, маркетингу и продажам.
ИИ и кибербезопасность в «облаке»
Значительная часть мероприятия была посвящена
В рамках выступления были анонсированы планы по внедрению инструментов ИИ в облачную платформу: «Мы готовим к запуску сервисы на базе искусственного интеллекта, встроенные в МТС Cloud. Это позволит компаниям не просто хранить данные, но и превращать их в инсайты — от прогнозирования спроса до автоматизации бизнес-процессов. Наша задача — дать компаниям помощника в контексте их процессов, который работает внутри корпоративного контура и хранит критичные данные локально», — сообщил спикер.
Второй ключевой акцент —
Big Data для бизнеса
В рамках мероприятия компания презентовала инновационные продукты на основе телеком-данных. Сервис
«Мы создали инструменты, которые превращают большие данные в практическую аналитику. Это не теория, а конкретные решения, которые помогают бизнесу минимизировать риски и находить точки роста», — отметила руководитель проектов Big Data МТС Наталья Полещук.
Инструменты взаимодействия с клиентами
Также на бизнес-завтраке говорили о сервисах, которые помогают компаниям выстраивать эффективные коммуникации с клиентами. Так,
Следующим была представлена мультиканальная платформа
Еще один инструмент,
Российские решения: опыт и технологии
Отдельный акцент был сделан на российских разработках и практиках, которые уже доказали свою эффективность. Спикеры российского МТС представили решения в области веб-сервисов, защиты номеров и оптимизации процессов.
Директор по развитию МТС Web Services Иван Яцко поделился опытом, как искусственный интеллект трансформирует бизнес-процессы и помогает компаниям быстрее адаптироваться к изменениям.
Исполнительный директор МТС Линк Павел Потехин сделал акцент на том, как сервис помогает компаниям экономить время сотрудников за счет внедрения ИИ. Директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас, в свою очередь, рассказал о защите номеров клиентов и повышении эффективности коммуникаций.
МТС Product Day стал площадкой для обмена опытом, поиска новых идей и установления деловых контактов. В МТС подчеркивают, что это не абстрактная конференция, а практическое знакомство с инструментами, которые бизнес может использовать уже сегодня.
