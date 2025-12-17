Без абстрактных разговоров о будущем: МТС представил актуальные решения для бизнеса на большом мероприятии в Минске

Источник материала: ProBusiness



В Минске состоялся большой бизнес-завтрак МТС Product Day, собравший около 250 участников: руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса, крупных компаний и государственных организаций. На мероприятии компания продемонстрировала линейку корпоративных решений под любые задачи, провела презентацию сразу нескольких новых сервисов Big Data и анонсировала масштабную программу по локализации прикладного ИИ на базе облачной платформы МТС Cloud.

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Кирилл Залесский отметил: «Для государства цифровая трансформация — это путь к повышению эффективности управления и развитию новых отраслей. Такие мероприятия, как МТС Product Day, важны тем, что они объединяют бизнес и государство вокруг общей цели — построения цифровой экономики, которая будет работать на благо всей страны».



Кирилл Залесский, Владимир Козырь

Главная мысль мероприятия — цифровая трансформация перестала быть «дополнением» к бизнесу, она стала его фундаментом. Генеральный директор МТС Владимир Козырь отметил, что мероприятие организовано не для абстрактных разговоров о будущем, а для демонстрации конкретных решений, которые уже сегодня помогают бизнесу расти и становиться устойчивее.

«Компания МТС ставит перед собой ясную и амбициозную задачу — помогать бизнесу расти и развиваться, предлагая доступные и надежные инструменты цифровой трансформации. Это фундаментальный инструмент для выживания и конкурентного преимущества. Я часто слышу, что бизнес не готов или мал. Это опасное заблуждение. Белорусский бизнес сегодня — это зрелые международные компании. И их главный вызов — скорость. Быстро реагировать, быстро внедрять, быстро масштабироваться. Без цифровых инструментов, которые дают эту скорость и гибкость, легко выпасть из обоймы. Понимание этого у отечественных компаний уже есть. И наш рост в B2B-сегменте — лучшее тому подтверждение», — сказал топ-менеджер МТС.





В рамках мероприятия выступили эксперты МТС из Беларуси и России, которые рассказали и показали, как современные цифровые инструменты помогают бизнесу наращивать потенциал, адаптироваться к вызовам и находить новые точки роста. В зале присутствовали руководители бизнеса, директора, специалисты по цифровым продуктам, информационной безопасности, маркетингу и продажам.

ИИ и кибербезопасность в «облаке»

Значительная часть мероприятия была посвящена облачным решениям . Руководитель МТС Cloud Евгений Кондратеня подчеркнул, что «облако» сегодня — это не просто способ получить вычислительные мощности или хранилище данных, а право бизнеса управлять инфраструктурой гибко и безопасно. Он отметил: «Мы фактически нивелируем риски бизнеса. Облачные сервисы позволяют компаниям использовать ровно столько ресурсов, сколько необходимо в данный момент, и масштабировать их в несколько кликов».



Евгений Кондратеня

В рамках выступления были анонсированы планы по внедрению инструментов ИИ в облачную платформу: «Мы готовим к запуску сервисы на базе искусственного интеллекта, встроенные в МТС Cloud. Это позволит компаниям не просто хранить данные, но и превращать их в инсайты — от прогнозирования спроса до автоматизации бизнес-процессов. Наша задача — дать компаниям помощника в контексте их процессов, который работает внутри корпоративного контура и хранит критичные данные локально», — сообщил спикер.



Кирилл Субоч

Второй ключевой акцент — кибербезопасность . Начальник центра кибербезопасности МТС Кирилл Субоч напомнил, что защита бизнеса начинается с простых шагов, но должна выстраиваться в комплексную систему. «Киберугрозы становятся все сложнее, но именно поэтому мы строим защиту от простого к сложному — от надежных паролей и резервного копирования до решений уровня XDR и SIEM. Беларусь входит в число наиболее атакуемых стран СНГ, и наша задача — сделать так, чтобы бизнес был защищен на каждом уровне. Мы накопили соответствующий опыт и теперь можем предложить компаниям защиту, которая соответствует самым высоким международным стандартам».

Big Data для бизнеса

В рамках мероприятия компания презентовала инновационные продукты на основе телеком-данных. Сервис МТС Метрика позволяет анализировать проходимость локаций по всей Беларуси и принимать обоснованные бизнес-решения на основе Big Data. Платформа МТС Таргет заменяет массовые рассылки персонализированным взаимодействием с наиболее заинтересованной целевой аудиторией. МТС Охват предоставляет точные данные об охвате наружной рекламы.



Наталья Полещук

«Мы создали инструменты, которые превращают большие данные в практическую аналитику. Это не теория, а конкретные решения, которые помогают бизнесу минимизировать риски и находить точки роста», — отметила руководитель проектов Big Data МТС Наталья Полещук.

Инструменты взаимодействия с клиентами

Также на бизнес-завтраке говорили о сервисах, которые помогают компаниям выстраивать эффективные коммуникации с клиентами. Так, Виртуальная АТС обеспечивает многоканальность, интеграцию с CRM, речевую аналитику и полный контроль над корпоративной телефонией.

Следующим была представлена мультиканальная платформа МТС Коммуникатор , которая позволяет компаниям взаимодействовать с клиентами через Viber и СМС, обеспечивая доставляемость до 96% сообщений, персонализацию контента и расширенную аналитику.

Еще один инструмент, МТС Опрос , дает возможность изучать мнение респондентов, тестировать идеи, собирать отзывы и анализировать демографические данные. Сервис предлагает удобный конструктор анкет, брендирование, рассылку приглашений в Viber, СМС или по QR-коду, а также наглядные отчеты.

Российские решения: опыт и технологии

Отдельный акцент был сделан на российских разработках и практиках, которые уже доказали свою эффективность. Спикеры российского МТС представили решения в области веб-сервисов, защиты номеров и оптимизации процессов.



Иван Яцко

Директор по развитию МТС Web Services Иван Яцко поделился опытом, как искусственный интеллект трансформирует бизнес-процессы и помогает компаниям быстрее адаптироваться к изменениям.



Павел Потехин

Исполнительный директор МТС Линк Павел Потехин сделал акцент на том, как сервис помогает компаниям экономить время сотрудников за счет внедрения ИИ. Директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас, в свою очередь, рассказал о защите номеров клиентов и повышении эффективности коммуникаций.



Костас Дубосас

МТС Product Day стал площадкой для обмена опытом, поиска новых идей и установления деловых контактов. В МТС подчеркивают, что это не абстрактная конференция, а практическое знакомство с инструментами, которые бизнес может использовать уже сегодня.