Россия приостановила железнодорожное сообщение с другими странами

Источник материала: Вороновская газета





Курсирование поездов между РФ и другими странами приостановлено на фоне пандемии коронавируса . Об этом сообщает ТАСС.

Ранее РЖД отменили поезда последнего международного сообщения — в Беларусь. До этого компании пришлось закрыть более 20 зарубежных направлений.

Кроме того, временно закрыто сообщение и между городами РФ и Калининградом. Речь идет о поездах №30/29 Калининград — Москва отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, №80/79 Калининград — Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург (из Бреста — с 5 апреля, из Санкт-Петербурга — с 6 апреля).

Всего с начала распространения нового коронавируса Российские железные дороги отменили курсирование поездов в сообщении с 21 страной. На сайте РЖД создан раздел с актуальной информацией об отмененных маршрутах. В связи со снижением спроса сокращена частота курсирования ряда поездов внутри РФ, некоторые из них, которые имеют альтернативу на маршруте, отменили.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

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