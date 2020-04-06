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Еще жестче. В Украине вступили в силу новые правила карантина

06.04.2020 10:22 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С понедельника, 6 апреля, в Украине вступают в действие новые правила карантина, введенные соответствующим постановлением Кабинета министров.

Согласно документу, с 6 апреля запрещается: пребывание в общественных местах без респиратора или маски; перемещение группой в количестве более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет), пишет apostrophe.ua.

При этом запрещено посещение учебных заведений; парков, скверов, зон отдыха и т.д.; пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения; посещение спортивных и детских площадок.

Также продолжается запрет на массовые мероприятия и на работу ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания.

По состоянию на 22:00 воскресенья, 5 апреля, в Украине было подтверждено 1308 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, умерло 37 человек.

 
 
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С понедельника, 6 апреля, в Украине вступают в действие новые правила карантина, введенные соответствующим постановлением Кабинета министров.
 
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