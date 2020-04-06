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Мостовой о ЧБ: «Первые пять минут посмотрел и выключил. Да еще поле какое-то сельское было»
06.04.2020 10:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший игрок сборной России и полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о чемпионате Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
— Я бы согласился на понижение зарплаты, если бы был футболистом. Но, с другой стороны, если не пойдёшь на понижение, тебе скажут: «А нам тебе нечем платить». Поэтому лучше пойти на понижение. […] Не понимаю, зачем они играют. Это какой-то бред. Там же не другие люди, которые сделаны из другого теста. Может, они вообще ночь не спят из-за этого, потому что боятся. Поэтому, может, и играют не так хорошо, —
— Знаете, я первые пять минут посмотрел и выключил. Не потому, что это чемпионат Беларуси, а просто стрельнуло в голове: «Нет, не хочу это смотреть!». Обидно было за ребят, что они играют. Да еще поле какое-то сельское было, —
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