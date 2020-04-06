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Мостовой о ЧБ: «Первые пять минут посмотрел и выключил. Да еще поле какое-то сельское было»

06.04.2020 10:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший игрок сборной России и полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о чемпионате Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.


Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Я бы согласился на понижение зарплаты, если бы был футболистом. Но, с другой стороны, если не пойдёшь на понижение, тебе скажут: «А нам тебе нечем платить». Поэтому лучше пойти на понижение. […] Не понимаю, зачем они играют. Это какой-то бред. Там же не другие люди, которые сделаны из другого теста. Может, они вообще ночь не спят из-за этого, потому что боятся. Поэтому, может, и играют не так хорошо, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

— Знаете, я первые пять минут посмотрел и выключил. Не потому, что это чемпионат Беларуси, а просто стрельнуло в голове: «Нет, не хочу это смотреть!». Обидно было за ребят, что они играют. Да еще поле какое-то сельское было, — добавил он в разговоре со sportsdaily.ru.

 
 
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