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У премьера Великобритании Бориса Джонсона – коронавирус, его госпитализировали

06.04.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Борис Джонсон доставлен в больницу из-за симптомов коронавируса, которые наблюдаются у него в течение 10 дней, сообщает BBC.

Вечером 5 апреля политика доставили в медучреждение для дополнительного обследования, так как у него сохраняются признаки COVID-19.

Отмечается, что Джонсон по выходу из больницы продолжит исполнять свои обязанности главы правительства.

Если премьер не сможет работать, его обязанности временно перейдут к главе МИД Доминику Раабу.

 
 
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Борис Джонсон доставлен в больницу из-за симптомов коронавируса, которые наблюдаются у него в течение 10 дней, сообщает BBC.
 
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