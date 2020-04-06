У премьера Великобритании Бориса Джонсона – коронавирус, его госпитализировали

Борис Джонсон доставлен в больницу из-за симптомов коронавируса, которые наблюдаются у него в течение 10 дней, сообщает BBC.

Вечером 5 апреля политика доставили в медучреждение для дополнительного обследования, так как у него сохраняются признаки COVID-19.

Отмечается, что Джонсон по выходу из больницы продолжит исполнять свои обязанности главы правительства.

Если премьер не сможет работать, его обязанности временно перейдут к главе МИД Доминику Раабу.