Лимиты на снятие валюты в банкоматах ввел один из крупных банков

Источник материала: Tut.by

Со 2 апреля в банкоматах БПС-Сбербанка нельзя снять валюту с карти других банков. Об этом говорится на официальном сайте банка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сообщении говорится, что «БПС-Сбербанк измененил условия выдачи наличной иностранной валюты в банкоматах по картам эмитированным другими банками».

Теперь иностранная валюта в банкоматах банка будет выдаваться только по картам БПС-Сбербанка. Снять белорусские рубли по-прежнему можно будет и с карточек, выпущенных самим банком, и с карт других банков.