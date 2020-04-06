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Лимиты на снятие валюты в банкоматах ввел один из крупных банков
06.04.2020 10:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Со 2 апреля в банкоматах БПС-Сбербанка нельзя снять валюту с карти других банков. Об этом
В сообщении говорится, что «БПС-Сбербанк измененил условия выдачи наличной иностранной валюты в банкоматах по картам эмитированным другими банками».
Теперь иностранная валюта в банкоматах банка будет выдаваться только по картам БПС-Сбербанка. Снять белорусские рубли по-прежнему можно будет и с карточек, выпущенных самим банком, и с карт других банков.
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Изменения действуют со 2 апреля 2020 года и распространяются только на иностранную валюту.
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