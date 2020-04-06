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Как носить виниловые перчатки и при этом оставаться стильной. Тренд этой весны!
06.04.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ситуация с коронавирусом вносит в моду свои коррективы. Меры защиты от инфекции предполагают ношение одноразовых перчаток. Как носить виниловые перчатки и при этом оставаться стильной – модницы нашли выход.
Если надевать прозрачные перчатки, то под ними будет выигрышно смотреться яркий лак: бордовый, розовый, красный. Также вы можете подобрать цвет перчаток под свой образ – это будет выглядеть очень стильно!
Модницы придумали еще несколько лайфхков. Один из них – крупные кольца, надетые поверх перчаток. Причем для создания эффектного образа, лучше носить сразу несколько штук.
И для особо смелых дам – еще одна фишка. Накрашенные или накладные на перчатках ногти. Да, такой лайфхак придется по вкусу не каждой, и с учетом того, что перчатки одноразовые, придется хорошенько заморочиться. Однако если вы хотите удивить публику – это отличный способ!
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Ситуация с коронавирусом вносит в моду свои коррективы. Меры защиты от инфекции предполагают ношение одноразовых перчаток. Как носить виниловые перчатки и при...
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