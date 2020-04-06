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Минздрав: в Беларуси от коронавируса уже умерли 13 человек, 700 заболевших

06.04.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При этом утверждается, что по состоянию на понедельник, 6 апреля, было проведено более 40 тысяч тестов

Минздрав: в Беларуси от коронавируса уже умерли 13 человек, 700 заболевших
Минздрав озвучил статистику по COVID-19 по состоянию на 6 апреля. 

На стационарном лечении находятся 634 человека.У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. 

Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом Минздрав уверяет, что у всех погибших были "многочисленные хронические заболевания". 

Однако даже со многими хроническими заболеваниями без заражения смертельно опасным вирусом эти люди, вполне возможно, прожили бы еще долгие годы.


Накануне Минздрав подтвердил 8 смертей от коронавируса. При этом общее чисор заболевших было 562 человека. Таким образом за сутки зафиксирован рост на 138 человек. Это больше, чем было в предыдушие дни.
 
 
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При этом утверждается, что по состоянию на понедельник, 6 апреля, было проведено более 40 тысяч тестов
 
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