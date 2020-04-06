|
Минздрав: в Беларуси от коронавируса уже умерли 13 человек, 700 заболевших
06.04.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
При этом утверждается, что по состоянию на понедельник, 6 апреля, было проведено более 40 тысяч тестов
Минздрав озвучил статистику по COVID-19 по состоянию на 6 апреля.
На стационарном лечении находятся 634 человека.У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
После прохождения лечения выздоровели 53 человека.
Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом Минздрав уверяет, что у всех погибших были "многочисленные хронические заболевания".
Однако даже со многими хроническими заболеваниями без заражения смертельно опасным вирусом эти люди, вполне возможно, прожили бы еще долгие годы.
Накануне Минздрав подтвердил 8 смертей от коронавируса. При этом общее чисор заболевших было 562 человека. Таким образом за сутки зафиксирован рост на 138 человек. Это больше, чем было в предыдушие дни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом утверждается, что по состоянию на понедельник, 6 апреля, было проведено более 40 тысяч тестов
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)