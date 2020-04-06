Минздрав: в Беларуси от коронавируса уже умерли 13 человек, 700 заболевших

Минздрав озвучил статистику по COVID-19 по состоянию на 6 апреля.





На стационарном лечении находятся 634 человека.У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.





После прохождения лечения выздоровели 53 человека.





Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом Минздрав уверяет, что у всех погибших были "многочисленные хронические заболевания".





Однако даже со многими хроническими заболеваниями без заражения смертельно опасным вирусом эти люди, вполне возможно, прожили бы еще долгие годы.









Накануне Минздрав подтвердил 8 смертей от коронавируса. При этом общее чисор заболевших было 562 человека. Таким образом за сутки зафиксирован рост на 138 человек. Это больше, чем было в предыдушие дни.



