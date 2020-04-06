В Швеции не вводят карантин и дополняют статистику по умершим от коронавируса задним числом

Источник материала: Tut.by

5 апреля шведское информагентство TT сообщило , что число умерших от коронавируса в Швеции может быть выше, чем сообщается официально. Дело в том, что ежедневные сводки об умерших дополняются задним числом (Агентство общественного здравоохранения Швеции не раз предупреждало об этом). На основании дополненных данных ТТ сделало вывод, что на 5 апреля от коронавируса в стране умерли не 373 человека, а, как минимум, 750.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Позднее агентство скорректировало свои расчеты, удалило число 750 и отметило, что реальное количество умерших от коронавируса неизвестно. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл оценил его менее чем в 500 человек. «Мы не пытаемся ничего скрывать. Но мы также не должны создавать ложное представление о том, что есть множество смертей [от коронавируса], которые мы не можем найти. Мы находим их, но иногда немного поздно», — сказал он.

Даже если так, смертность от коронавирусной инфекции в Швеции выше, чем в других скандинавских странах, которые ввели более жесткие ограничения. По данным шведского общенационального телевидения SVT на 5 апреля, в Швеции на миллион человек приходится 39 умерших, в Дании — 31, в Норвегии — 13, в Финляндии — 5 (для сравнения, в Италии и Испании — 263 и 271 человек соответственно).

Главный эпидемиолог Швеции настаивает, что карантин может повредить здоровью общества больше, чем болезнь

Швеция — одна из немногих европейских стран, где до сих пор не введены жесткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом. Шведам можно свободно выходить на улицу, ездить на работу и водить детей в школу, посещать кафе, парикмахерские и торговые центры. Лишь в конце марта правительство утвердило несколько запретов. В частности, были запрещены мероприятия с числом участников свыше 50 человек и закрыты для посещения дома престарелых.

В остальном власти ограничиваются рекомендациями: соблюдать дистанцию, работать из дома, чаще мыть руки, не навещать пожилых родственников и не ездить в общественном транспорте в часы пик. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен говори л, что в борьбе с коронавирусом полагается на чувство здравого смысла шведов. До последнего времени население одобряло такой подход: рейтинг доверия Лёвену вырос с 26% в феврале до 44% в марте.

По словам Андерса Тегнелла, национальная стратегия борьбы с COVID-19 заключается в том, чтобы обеспечить плавное распространение вируса, не перегружая систему здравоохранения, пока у населения не выработается коллективный иммунитет или пока не изобретут вакцину. «Важно найти меры, которых можно придерживаться в течение длительного времени. Запереть людей дома надолго не получится», — считает он. Учитывая относительно большую численность сотрудников, занятых в шведской системе здравоохранения, считает он, самоизоляция детей и их родителей, работающих в этой системе, может нанести более серьезный ущерб, чем сама болезнь.

Стратегии коллективного иммунитета планировали придерживаться также Великобритания и Нидерланды, но обе страны изменили политику после предупреждения ученых о том, что это может грозить сотнями тысяч смертей и коллапсом системы здравоохранения, отмечает The Wall Street Journal. Тегнелл, однако, утверждает , что выработка коллективного иммунитета сама по себе не является целью шведской политики и, более того, не решит всех проблем. Именно поэтому, по его словам, власти Швеции с самого начала приветствовали повсеместное ограничение социальных контактов. В то же время он признавал , что стратегические цели Великобритании и Нидерландов не противоречат шведским.

Стратегию властей критикуют многие шведские ученые

В конце марта около двух тысяч шведских ученых, среди которых был и председатель правления Нобелевского фонда, молекулярный биолог Карл-Хенрик Хелдин, опубликовали открытое письмо к правительству с требованием ужесточить меры социальной изоляции и ввести более широкое тестирование на коронавирус (сейчас в стране тестируют только людей, имеющих симптомы и нуждающихся в лечении, а также тех, кто ухаживает за пожилыми людьми).

Противники шведской стратегии говорят об отсутствии достаточных доказательств ее эффективности. По их словам, азиатские страны, не вводившие масштабный карантин, хотя бы массово тестировали граждан. «Мы недостаточно тестируем, мы недостаточно изолируем. Мы позволили вирусу распространиться», — считает профессор Каролинского института Швеции, специалист по микробиологическому патогенезу Сесилия Седерберг-Науклер.

Критики также требуют как можно скорее закрыть Стокгольм, на который приходится около половины случаев COVID-19 в Швеции. По словам специалиста по инфекционным болезням Стефана Хансона, ситуация в городе быстро становится критической: «Существует реальный риск, что случаев коронавируса станет так много, что больницы не справятся. Выбор лечения уже приходится делать на основании биологического возраста».

Правительство Швеции готовится к более жестким карантинным мерам

По данным на 6 апреля, в Швеции коронавирусом заражены 7206 человек, 477 человек умерли. Андерс Тегнелл признал , что кривая заражения в Швеции «становится несколько круче». Тем не менее, он настаивает на том, что это ожидаемо и что страна справляется с эпидемией. Но правительство Швеции уже не уверено, что мягкие меры помогут сдержать распространение коронавируса — и готовится к более жестким.

На прошлой неделе шведские СМИ сообщили , что правительство разрабатывает законопроект, которые позволит ему вводить карантинные меры (например, закрывать рестораны, торговые центры, аэропорты и вокзалы, а также перераспределять медицинское оборудование между регионами) без одобрения парламента. Кабинет министров Швеции не имел таких широких полномочий с Второй мировой войны. Впрочем, согласно законопроекту, он сможет пользоваться ими не дольше трех месяцев.

Несколько оппозиционных парламентских партий выступили против инициативы правительства. Социал-демократическая рабочая партия Швеции, которую возглавляет нынешний премьер Стефан Лёвен, не имеет большинства в парламенте и не сможет самостоятельно обеспечить принятие законопроекта, поэтому правительству пришлось его скорректировать. Согласно новой версии , парламент будет рассматривать карантинные меры правительства постфактум.

4 апреля Стефан Лёвен заявил в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, что кризис будет длиться месяцы, и стране стоит ждать тысяч смертей. «Мы выбрали стратегию, состоящую в попытке сгладить кривую [заболеваемости]… Но это также означает, что у нас будет больше тяжелобольных, которые нуждаются в интенсивной терапии, у нас будет значительно больше смертей. Мы будем считать мертвых тысячами», — сказал премьер-министр.