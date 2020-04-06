ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зам главврача Минской инфекционки: Мы работаем только на COVID-19. Клиника почти заполнена

06.04.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно о работе Минской городской клинической инфекционной больницы в период пандемии коронавируса.

Журналисты «Минск-Новости» поговорили с заместителем главрача столичной инфекционки. Святослав Вельгин рассказал, как работает в Минске инфекционная больница, перепрофилированная под инфицированных COVID-19.

Как пояснил зам главврача, сейчас минская инфекционка работает в особом режиме. Ежедневно медики получают новые вводные, рекомендации, решают оперативные вопросы, например, с перераспределением потока пациентов.

– На данный момент клиника переориентирована, фактически мы работаем только на COVID-19. Больница рассчитана на 200 койко-мест и уже заполнена почти полностью. В одном из корпусов все палаты подключены к кислороду. Можем оказать помощь даже тяжелым пациентам с пневмонией, хотя в обычное время пневмония у нас не лечится, – рассказал Вельгин.

Также в клинике предусмотрели вопрос безопасности медперсонала с минимизацией рисков: с этой целью внедрена и функционирует система тамбуров и шлюзов. Еду пациентам передают через специальное «окошко».


Многие компании оказывают безвозвмездную помощью больнице: кормят медработников, часть из которых переходит на круглосуточный режим пребывания в больнице. Но также помогают с приобретением средств индивидуальной защиты для медперсонала: маски, а лучше респираторы, очки, вторые халаты, перчатки и т.д.

– Новые тест-системы позволили получать анализы по коронавирусу «день в день», в течение нескольких часов. Наша больница оперативно тестирует пациентов клинических больниц Минска. Поступает достаточно много проб. Быстрое тестирование позволяет оперативно диагностировать коронавирус и по возможности изолировать источник инфекции, – добавил доктор.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о работе Минской городской клинической инфекционной больницы в период пандемии коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
В Швеции не вводят карантин и дополняют статистику по умершим от коронавируса задним числом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика