Зам главврача Минской инфекционки: Мы работаем только на COVID-19. Клиника почти заполнена

«Минск-Новости» поговорили с заместителем главрача столичной инфекционки. Святослав Вельгин рассказал, как работает в Минске инфекционная больница, перепрофилированная под инфицированных COVID-19. Журналистыпоговорили с заместителем главрача столичной инфекционки. Святослав Вельгин рассказал, как работает в Минске инфекционная больница, перепрофилированная под инфицированных COVID-19.





Как пояснил зам главврача, сейчас минская инфекционка работает в особом режиме. Ежедневно медики получают новые вводные, рекомендации, решают оперативные вопросы, например, с перераспределением потока пациентов.





– На данный момент клиника переориентирована, фактически мы работаем только на COVID-19. Больница рассчитана на 200 койко-мест и уже заполнена почти полностью. В одном из корпусов все палаты подключены к кислороду. Можем оказать помощь даже тяжелым пациентам с пневмонией, хотя в обычное время пневмония у нас не лечится, – рассказал Вельгин.





Также в клинике предусмотрели вопрос безопасности медперсонала с минимизацией рисков: с этой целью внедрена и функционирует система тамбуров и шлюзов. Еду пациентам передают через специальное «окошко».









Многие компании оказывают безвозвмездную помощью больнице: кормят медработников, часть из которых переходит на круглосуточный режим пребывания в больнице. Но также помогают с приобретением средств индивидуальной защиты для медперсонала: маски, а лучше респираторы, очки, вторые халаты, перчатки и т.д.





– Новые тест-системы позволили получать анализы по коронавирусу «день в день», в течение нескольких часов. Наша больница оперативно тестирует пациентов клинических больниц Минска. Поступает достаточно много проб. Быстрое тестирование позволяет оперативно диагностировать коронавирус и по возможности изолировать источник инфекции, – добавил доктор.