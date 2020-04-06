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Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса

06.04.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса. 

"Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет некоторым группам сотрудников, которые хотят покинуть компанию, сделать это с выплатами и льготами", - говорится в письме гендиректора американского авиастроительного концерна. 

Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 000. Клиенты Boeing - авиакомпании - вынуждены увольнять сотрудников, поскольку авиационный сектор оказался практически парализованным в условиях пандемии коронавируса. 

 
 
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Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса.  "Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет некоторым...
 
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