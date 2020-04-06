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Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса
06.04.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTBoeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса.
"Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет некоторым группам сотрудников, которые хотят покинуть компанию, сделать это с выплатами и льготами", - говорится в письме гендиректора американского авиастроительного концерна.
Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 000. Клиенты Boeing - авиакомпании - вынуждены увольнять сотрудников, поскольку авиационный сектор оказался практически парализованным в условиях пандемии коронавируса.
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Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса. "Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет некоторым...
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