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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса. "Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет некоторым...

Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса."Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет некоторым группам сотрудников, которые хотят покинуть компанию, сделать это с выплатами и льготами", - говорится в письме гендиректора американского авиастроительного концерна.Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 000. Клиенты Boeing - авиакомпании - вынуждены увольнять сотрудников, поскольку авиационный сектор оказался практически парализованным в условиях пандемии коронавируса.