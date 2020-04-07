Заявление на президента, закупка гробов, мошенники, красавцы и тракторист Катя - все за вчера

День обещает быть интересным: сегодня к нам приедут представители ВОЗ, Лукашенко проведет совещание по коронавирусу (как думаете, карантину быть? вы, кстати, за или против?), а еще порадует погода. Правда, с последней творится что-то странное: сегодня в стране обещают до +23°С, а в воскресенье… возможен снег. Как жить, что надевать?.. Ладно, давайте быстро пробежим по главным новостям вчерашнего дня, а там разберемся.
НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА
С момента регистрации первого случая коронавирусом в Беларуси инфицированы 700 человек. Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдением сейчас находятся 634 человека, умерли 13 человек.
В Швеции, где тоже не вводят карантин, выяснилось, что статистику по умершим от коронавируса дополняют задним числом.
Общежития некоторых белорусских вузов закрывают на карантин, студенты и персонал пробудут в изоляции минимум 14 дней. Вот здесь мы разузнали все об общаге БГМУ, такие же новости приходят из витебских вузов — разбираемся.
На фоне карантина в семьях в мире происходит «ужасающая вспышка насилия». Изоляция на дому и карантин — необходимые меры сдерживания пандемии, но в результате женщины могут оказаться в западне с партнерами, склонными к агрессии. Генсек ООН предложил объявить приюты для пострадавших от насилия службами жизнеобеспечения и установить в продуктовых магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия. Вот здесь у нас, кстати, психолог рассказывает о правилах совместной жизни в режиме самоизоляции.
«Белавиа» Минск застрявших в Индии белорусских туристов">доставила в Минск застрявших в Индии белорусских туристов. Всего на борту было около 60 наших граждан — и мы спросили их, как все это было.
Вот у нас очень хороший текст о том, как живут взрослые люди с аутизмом. Ведь говоря о проблемах аутизма, мы чаще всего обращаемся к историям родителей и их детей дошкольного и школьного возраста. Рассказываем о возможностях и невозможностях получения образования, адаптации в обществе и вызовах, с которыми семьи сталкиваются каждый день. Но что происходит после того, как молодой парень или девушка с расстройством аутистического спектра перешагивают через красивую дату — 18 лет?
В ста километрах от Минска есть деревня-поселение «Чудесные холмы», жители которой «самоизолировались» от городской тесноты задолго до появления в стране коронавируса. Съездили и у одной из местных семей узнали, как живется в деревне, где нет магазина и амбулатории, зато есть фестивали и веселые соседи.
Если у вас есть газон и вы задумали переделать его в грядки во время самоизоляции — давайте расскажем, как подготовить землю к сезону. Если сделать эти простые вещи сейчас, то летом вы получите классный урожай (даже без опыта).
А еще продолжаем наш проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Знакомьтесь — тракторист Катя. В профессии с детства: ее отец тоже был трактористом — и в мастерскую брал, и на тракторе катал. Когда закончилась школа, мама девушки отправляла ее в духовное училище. Катя практически сразу поняла, что это не ее, и все-таки поступила в ПТУ… Очень крутая история и очень классная Катя — не пропустите!
Помните, в выходные на СТО в Минске под днищем BMW нашли примотанную проволокой гранату? Узнали некоторые подробности этого странного случая.
В жилом комплексе «Олимпик Парк» в Лебяжьем в Минске закончили строительство шести таунхаусов. Посмотрели, кто там живет, и узнали, сколько стоит такое жилье. В списке собственников — немало известных имен.
В Беларуси, по статистике, насчитывается около 3,6 тысячи человек, которые попали в «пенсионную ловушку». Этим белорусам не хватило страхового стажа для трудовой пенсии, поэтому они могут получать только социальную пенсию — чуть меньше 120 рублей в месяц. При этом в России и Украине те, кто из-за нехватки страхового стажа попал в «пенсионную ловушку», могут докупить несколько недостающих лет и начать получать полноценную трудовую пенсию. А у нас нет. Давайте расскажем, как это устроено у соседей, и прикинем, могла бы такая схема сработать у нас?
Кстати. Вам до сих пор кажется, что 90-е были десять лет назад? Ха-ха-ха, но понимаем! Время, увы, беспощадно: вот уже и 2010-е становятся историей. Давайте-ка вспомним, что мы слушали в те времена — и немного поностальгируем. Ну, а потом вернемся в сегодняшние не простые времена — и пройдем тест по современному белорусскому футболу, который теперь знают во всем мире. Кстати, мы спросили читателей, нужно ли останавливать чемпионат — и вот что они ответили.
Хорошего дня — и по возможности оставайтесь дома.
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