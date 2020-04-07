Заявление на президента, закупка гробов, мошенники, красавцы и тракторист Катя - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

День обещает быть интересным: сегодня к нам приедут представители ВОЗ, Лукашенко проведет совещание по коронавирусу (как думаете, карантину быть? вы, кстати, за или против ?), а еще порадует погода. Правда, с последней творится что-то странное : сегодня в стране обещают до +23°С, а в воскресенье… возможен снег. Как жить, что надевать?.. Ладно, давайте быстро пробежим по главным новостям вчерашнего дня, а там разберемся.

НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА

С момента регистрации первого случая коронавирусом в Беларуси инфицированы 700 человек . Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдением сейчас находятся 634 человека, умерли 13 человек.





ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Крупные нефтяные компании России — традиционные поставщики нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке — возобновили поставки в Беларусь .

на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке — . В стране изменили порядок организации массовых акций. Теперь сначала — договор с милицией, потом — заявка в исполком — а не наоборот, как раньше. Мы, конечно, понимаем, в чем причина таких изменений .









ИНТЕРЕСНОЕ





Если у вас есть газон и вы задумали переделать его в грядки во время самоизоляции — давайте расскажем, как подготовить землю к сезону . Если сделать эти простые вещи сейчас , то летом вы получите классный урожай (даже без опыта).

. Если сделать , то летом вы получите классный урожай (даже без опыта). А еще продолжаем наш проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Знакомьтесь — тракторист Катя . В профессии с детства: ее отец тоже был трактористом — и в мастерскую брал, и на тракторе катал. Когда закончилась школа, мама девушки отправляла ее в духовное училище. Катя практически сразу поняла, что это не ее, и все-таки поступила в ПТУ… Очень крутая история и очень классная Катя — не пропустите !

— о людях, которых общество зачастую не замечает. . В профессии с детства: ее отец тоже был трактористом — и в мастерскую брал, и на тракторе катал. Когда закончилась школа, мама девушки отправляла ее в духовное училище. Катя практически сразу поняла, что это не ее, и все-таки поступила в ПТУ… Очень крутая история и очень классная Катя — ! Помните, в выходные на СТО в Минске под днищем BMW нашли примотанную проволокой гранату? Узнали некоторые подробности этого странного случая.





В жилом комплексе «Олимпик Парк» в Лебяжьем в Минске закончили строительство шести таунхаусов . Посмотрели, кто там живет, и узнали, сколько стоит такое жилье. В списке собственников — немало известных имен .

. Посмотрели, кто там живет, и узнали, сколько стоит такое жилье. В списке собственников — . В Беларуси, по статистике, насчитывается около 3,6 тысячи человек, которые попали в « пенсионную ловушку ». Этим белорусам не хватило страхового стажа для трудовой пенсии, поэтому они могут получать только социальную пенсию — чуть меньше 120 рублей в месяц. При этом в России и Украине те, кто из-за нехватки страхового стажа попал в «пенсионную ловушку», могут докупить несколько недостающих лет и начать получать полноценную трудовую пенсию. А у нас нет. Давайте расскажем, как это устроено у соседей, и прикинем, могла бы такая схема сработать у нас ?

около 3,6 тысячи человек, которые попали в « ». Этим белорусам не хватило страхового стажа для трудовой пенсии, поэтому они могут получать только социальную пенсию — чуть меньше 120 рублей в месяц. При этом в России и Украине те, кто из-за нехватки страхового стажа попал в «пенсионную ловушку», могут докупить несколько недостающих лет и начать получать полноценную трудовую пенсию. А у нас нет. Давайте расскажем, как это устроено у соседей, и ? Помните, недавно мы опубликовали свой топ красавцев столичных театров — и попросили вас поделиться своими фаворитами в комментариях? Мы внимательно изучили ваше мнение (а также чаяния и обиды не включенных в список актеров), собрали все воедино — и вот держите новую подборку красавцев .





Так, родители, а это для вас. Каникулы в Беларуси продлили еще на одну неделю, как школьники будут учиться дальше, непонятно. Перед нами теперь стоит сверхзадача: предложить детям идеи, как с пользой провести время дома — и вот вам обучающие порталы, которыми можно уже сейчас пользоваться бесплатно .

Все новости понедельника, 6 апреля

Кстати. Вам до сих пор кажется, что 90-е были десять лет назад? Ха-ха-ха, но понимаем! Время, увы, беспощадно: вот уже и 2010-е становятся историей. Давайте-ка вспомним, что мы слушали в те времена — и немного поностальгируем. Ну, а потом вернемся в сегодняшние не простые времена — и пройдем тест по современному белорусскому футболу , который теперь знают во всем мире. Кстати, мы спросили читателей, нужно ли останавливать чемпионат — и вот что они ответили .

Хорошего дня — и по возможности оставайтесь дома.

Ваша редакция