Сергей Новиков: «По моим данным, многие клубы Беларуси предложат своим игрокам пойти на снижении зарплаты»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Сергей Новиков рассказал о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса .

— Будет ли сыгран следующий, четвертый тур чемпионата Беларуси ?

— По моей информации, каждую неделю в понедельник или во вторник проходят заседания Федерации футбола, на которых и принимаются решения, проводить дальше турнир или нет. Мне кажется, в связи с поведением болельщиков, которые бойкотируют матчи ведущих команд, скорее всего, чемпионат будет приостановлен. Футбол создан для зрителей. Если раньше в Бресте на игру в среднем приходило по 8 тысяч, то вчера только 500 человек. Какой смысл продолжать? Клубы толком ничего не зарабатывают. Картинка по телевизору с пустыми трибунами точно не поднимает рейтинг турнира.

— Пауза в чемпионате сильно ударит по финансовому состоянию белорусских клубов? В РПЛ уже урезают зарплаты.

— По моим данным, многие клубы Беларуси предложат своим игрокам пойти на снижении зарплаты. Хотя их контракты даже сложно сравнить с деньгами, которые платят в некоторых клубах ФНЛ. Я уже не говорю про РПЛ. Разница просто колоссальная. Честно говоря, там и урезать то уже нечего. Но если пауза затянется на два-три месяца, у ряда клубов возникнут реальные проблемы.

— А какая средняя зарплата игроков в чемпионате Беларуси?

— Где-то 2-3 тысячи долларов в месяц. То есть на уровне ФНЛ, – сказал Новиков.

Такого кэфа не было давно! На победу БАТЭ над «Славией» в Кубке Беларуси дают почти 2!