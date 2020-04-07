"Нурия и я поддерживаем борьбу барселонской больницы Hospital Clinic против коронавируса. Благодаря пожертвованиям, которые она получает, она приобрело оборудование для пациентов и медиков", - написал он в Twitter.





На борьбу с коронавирусом в Испании уже пожертвовали свои личные средства Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Рафаэль Надаль, По Газоль.







