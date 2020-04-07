«Почему в саду нельзя объявить карантин?» Родители сообщают: у пяти детей в одной группе коронавирус

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась минчанка Марина (по просьбе героини имя изменено). Два ее ребенка ходят в детский сад № 455 Минска. В пятницу, 3 апреля, продолжает собеседница, им сообщили, что у воспитательницы старшего сына тест на COVID-19 дал положительный результат. «Коронавирус подтвердился у пяти воспитанников. Семьи перестали водить детей в сад, но официально сад работает, — говорит Марина. — Почему в саду нельзя объявить карантин? Тогда бы родители смогли спокойно пойти с детьми на больничный».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В пятницу, в 6 утра, нам позвонила воспитательница и сообщила, что у ее сменщицы тест на коронавирус дал положительный результат. Женщина в больнице, — рассказывает Марина. — Мой сын — контакт первого уровня. Я, муж и еще один ребенок — контакты второго уровня. Сад, сказала она, будет работать в обычном режиме, но нас попросили не приходить.

По словам собеседницы, заболевшая сотрудница работала на замене еще в одной группе. О том, кто инфицирован, родители узнают из вайбер-чата.

— Тесты на коронавирус сделали только тем детям, которые являются контактами первого уровня. У пяти из них тест на COVID-19 дал положительный результат, — описывает ситуацию Марина. — Трое ребят сейчас с родителями в детской «инфекционке». Четвертого забрали сегодня ночью, поэтому пока не знаю, куда его отвезли. Недавно нам сообщили: подтвердился тест на коронавирус еще у одного ребенка.

Кроме того, продолжает Марина, в вайбер-чате сообщили, что в больницу забрали двоих детей, у которых во время осмотра была температура. Тест у Марининого сына — отрицательный. Температуры у него тоже нет.

— Но так как он является контактом первого уровня, его предложили положить в больницу на 14 дней. Можно, чтобы я или муж ехали с ним, — рассказывает Марина. — Мы, как и другие родители из группы, отказались и подписали бумагу, что будем находиться в самоизоляции. Тем более мы контакты второго уровня.

В итоге муж Марины взял на это время отпуск, Марина — на «удаленке».

— Официально сад работает, но негласно всех родителей попросили не приводить детей. По крайней мере, в группе моего второго ребенка так. Насколько я знаю, дети в сад не ходят, и в понедельник даже воспитателей отпустили домой, — говорит собеседница. — Раз такая ситуация, почему в саду не могут объявить карантин. Тогда бы родители смогли спокойно взять больничный и сидеть с детьми дома. А так больничный положен лишь тем, кто согласился на госпитализацию. Остальным сказали, вы же понимаете, какая ситуация, от сада никаких справок не будет, поэтому договаривайтесь на работе сами. Многие были вынуждены уйти за свой счет.

В саду сообщили: «Детский сад работает. Все сотрудники работают».

— Родители говорят, что перестали водить детей в сад.

— Деток пока нет, но родители звонят, спрашивают, с понедельника дети уже будут ходить в детский сад.

Дозвониться в управление по образованию администрации Московского района, к которому относится данный сад, вчера и сегодня мы не смогли.

В пресс-службе Минздрава оперативно получить комментарий не удалось. Как только он будет, мы его опубликуем.