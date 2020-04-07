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«Никому не позволено на этом наживаться!»: Президент возмутился резким ростом цен на лимоны, имбирь и маски

07.04.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Никому не позволено на этом наживаться!»: Президент возмутился резким ростом цен на лимоны, имбирь и маски

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с резким ростом цен на некоторые продукты в магазинах.

Глава государства сегодня заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, после чего возмутился резким ростом цен на определенные товары.

Также Глава государства поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром в ближайшие дни решить проблемы, касающихся наличия защитных средств.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с резким ростом цен на некоторые продукты в магазинах. Глава государства сегодня...
 
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