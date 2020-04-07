«Никому не позволено на этом наживаться!»: Президент возмутился резким ростом цен на лимоны, имбирь и маски

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с резким ростом цен на некоторые продукты в магазинах.

Глава государства сегодня заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, после чего возмутился резким ростом цен на определенные товары.

Также Глава государства поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром в ближайшие дни решить проблемы, касающихся наличия защитных средств.

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