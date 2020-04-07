«Жесточайшим образом щемить эти магазины». Президент — про цены на имбирь, лимоны и маски

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на заметно подорожавшие товары. Среди них — имбирь, лимоны, а также маски и другие защитные средства, сообщает пресс-служба президента. Об этом он заявил, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса .





«Магазины, некоторые аптеки в два-три раза подняли цены. Как в России? В 8 раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки: никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и на лимоны. Разбирайтесь!» — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, после падения курса белорусского рубля и развития ситуации с распространением коронавируса в Беларуси заметно выросли цены на некоторые импортные товары, в том числе — на имбирь, лимоны, чеснок. Цены на имбирь, к примеру, доходят до 50 рублей за килограмм. Еще в марте килограмм стоил 7−8 рублей. Чеснок еще совсем недавно продавали по 6−8 рублей за кило, теперь за него просят до 17 рублей. Лимоны тоже значительно выросли в цене. В конце марта их продавали по 3,5−4,5 рубля, а теперь цены доходят до 11 рублей.

Тем временем белорусы жалуются чиновникам на подорожавшие продукты. Напомним, в МАРТ открыли горячую линию, на которую можно сообщить о необоснованном подорожании товаров и их отсутствии.

Больше всего сообщений поступает о сильном подорожании лимонов — 42% звонков, чеснока — 7% и имбиря — 17%. По информации, которую предоставляют люди, эти товары подорожали на 30−70%.

Кроме того, люди жаловались на подорожание курицы, муки, хлеба, детского питания и прочих продуктов. Из непродовольственных товаров покупатели заметили, что в цене выросла бытовая техника, маски, антисептики и другие.

Из разных городов сообщают о росте цен на антисептики, а также маски (также отмечается, что не хватает защитных средств).

Из-за этой ситуации власти ввели регулирование надбавок импортеров и торговых сетей, а также предельную рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Эти товары также включили в список социально значимых, на которые регулируются цены.