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«Жесточайшим образом щемить эти магазины». Президент — про цены на имбирь, лимоны и маски
07.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на заметно подорожавшие товары. Среди них — имбирь, лимоны, а также маски и другие защитные средства, сообщает пресс-служба президента. Об этом он заявил, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения
«Магазины, некоторые аптеки в два-три раза подняли цены. Как в России? В 8 раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки: никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и на лимоны. Разбирайтесь!» — заявил Александр Лукашенко.
Напомним, после падения курса белорусского рубля и развития ситуации с распространением
Тем временем белорусы жалуются чиновникам на подорожавшие продукты. Напомним, в МАРТ открыли горячую линию, на которую можно сообщить о необоснованном подорожании товаров и их отсутствии.
Больше всего сообщений поступает о сильном подорожании лимонов — 42% звонков, чеснока — 7% и имбиря — 17%. По информации, которую предоставляют люди, эти товары подорожали на 30−70%.
Кроме того, люди жаловались на подорожание курицы, муки, хлеба, детского питания и прочих продуктов. Из непродовольственных товаров покупатели заметили, что в цене выросла бытовая техника, маски, антисептики и другие.
Из разных городов сообщают о росте цен на антисептики, а также маски (также отмечается, что не хватает защитных средств).
Из-за этой ситуации власти ввели регулирование надбавок импортеров и торговых сетей, а также предельную рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Эти товары также включили в список социально значимых, на которые регулируются цены.
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Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на заметно подорожавшие товары. Среди них — имбирь, лимоны, а также маски и другие защитные...
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