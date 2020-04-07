ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Жесточайшим образом щемить эти магазины». Президент — про цены на имбирь, лимоны и маски

07.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на заметно подорожавшие товары. Среди них — имбирь, лимоны, а также маски и другие защитные средства, сообщает пресс-служба президента. Об этом он заявил, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.

«Жесточайшим образом щемить эти магазины». Президент — про цены на имбирь, лимоны и маски

«Магазины, некоторые аптеки в два-три раза подняли цены. Как в России? В 8 раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки: никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и на лимоны. Разбирайтесь!» — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, после падения курса белорусского рубля и развития ситуации с распространением коронавируса в Беларуси заметно выросли цены на некоторые импортные товары, в том числе — на имбирь, лимоны, чеснок. Цены на имбирь, к примеру, доходят до 50 рублей за килограмм. Еще в марте килограмм стоил 7−8 рублей. Чеснок еще совсем недавно продавали по 6−8 рублей за кило, теперь за него просят до 17 рублей. Лимоны тоже значительно выросли в цене. В конце марта их продавали по 3,5−4,5 рубля, а теперь цены доходят до 11 рублей.

Тем временем белорусы жалуются чиновникам на подорожавшие продукты. Напомним, в МАРТ открыли горячую линию, на которую можно сообщить о необоснованном подорожании товаров и их отсутствии.

Больше всего сообщений поступает о сильном подорожании лимонов — 42% звонков, чеснока — 7% и имбиря — 17%. По информации, которую предоставляют люди, эти товары подорожали на 30−70%.

Кроме того, люди жаловались на подорожание курицы, муки, хлеба, детского питания и прочих продуктов. Из непродовольственных товаров покупатели заметили, что в цене выросла бытовая техника, маски, антисептики и другие.

Из разных городов сообщают о росте цен на антисептики, а также маски (также отмечается, что не хватает защитных средств).

Из-за этой ситуации власти ввели регулирование надбавок импортеров и торговых сетей, а также предельную рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Эти товары также включили в список социально значимых, на которые регулируются цены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на заметно подорожавшие товары. Среди них — имбирь, лимоны, а также маски и другие защитные...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Разбивка по регионам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика