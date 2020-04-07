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Депутат: Эффективность вакцины БЦЖ против COVID-19 нужно изучить
07.04.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Эффективность противотуберкулезной вакцины БЦЖ против коронавирусной инфекции нужно изучить. Такое мнение
Информация о защитном действии прививки БЦЖ, ее сдерживающем влиянии на уровень заболеваемости периодически появляется в СМИ. Депутат отметила, что такая возможность не исключена, ее надо изучить.
В стране 97-98% населения привиты этой вакциной.
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Эффективность противотуберкулезной вакцины БЦЖ против коронавирусной инфекции нужно изучить. Такое мнение высказала БЕЛТА член Постоянной комиссии по...
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