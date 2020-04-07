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Депутат: Эффективность вакцины БЦЖ против COVID-19 нужно изучить

07.04.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутат: Эффективность вакцины БЦЖ против COVID-19 нужно изучить

Эффективность противотуберкулезной вакцины БЦЖ против коронавирусной инфекции нужно изучить. Такое мнение высказала БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей кандидат медицинских наук Светлана Одинцова.

Информация о защитном действии прививки БЦЖ, ее сдерживающем влиянии на уровень заболеваемости периодически появляется в СМИ. Депутат отметила, что такая возможность не исключена, ее надо изучить. 

В стране 97-98% населения привиты этой вакциной.


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Эффективность противотуберкулезной вакцины БЦЖ против коронавирусной инфекции нужно изучить. Такое мнение высказала БЕЛТА член Постоянной комиссии по...
 
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