Депутат: Эффективность вакцины БЦЖ против COVID-19 нужно изучить

Источник материала: ОНТ

Эффективность противотуберкулезной вакцины БЦЖ против коронавирусной инфекции нужно изучить. Такое мнение высказала БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей кандидат медицинских наук Светлана Одинцова.

Информация о защитном действии прививки БЦЖ, ее сдерживающем влиянии на уровень заболеваемости периодически появляется в СМИ. Депутат отметила, что такая возможность не исключена, ее надо изучить.

В стране 97-98% населения привиты этой вакциной.





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