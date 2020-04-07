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Владимир Караник рассказал о случаях заражения медиков коронавирусом
07.04.2020 19:55 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Про случаи заражения самих же медиков рассказал Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Но у нас все равно иногда приходят на прием в поликлинику, как с обычной респираторной вирусной инфекцией, и оказываются один на один в кабинете с врачом-терапевтом либо попадают в обычное общесоматическое отделение. В неврологию либо в другое отделение, где персонал все-таки экипирован хуже, и часть из них не имеет тех средств защиты, которые необходимы.
Хотя масочный режим приказом Минздрава был введен достаточно давно, сейчас наша легкая промышленность дополнительно планирует выпускать до миллиона масок в сутки в начале следующей недели. Это позволит, во-первых, удовлетворить потребности нашего населения. Во-вторых, пополнить запасы медицинских учреждений.
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Новости Беларуси. Про случаи заражения самих же медиков рассказал Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник, министр...
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