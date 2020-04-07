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«Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок
07.04.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 апреля Президент заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 апреля Президент заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения...
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