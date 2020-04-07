Развивающиеся экономики готовятся к негативным последствиям пандемии коронавируса - WSJ

При этом спад экономики Мексики, крупнейшего торгового партнера США, может составить до 8% - такое падение станет максимальным со времен Великой депрессии, согласно подсчетам Bank of America Corp.





Даже в случае если ряд развитых государств сможет избежать катастрофических масштабов числа заражений коронавирусом, закрытие границ и ожидаемые рецессии в их экономиках окажут существенное негативное давление на развивающиеся страны. К примеру, около одной трети экономики Мексики зависит от экспорта в США.





Если прогнозы окажутся верными, удар для развивающихся экономик может оказаться намного значительнее, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года, кризиса в Азии в конце 1990-х годов и долгового кризиса 1980-х годов в Латинской Америке. Во всех этих случаях экономики ряда развивающихся стран, в том числе Китая и Индии, продолжили уверенно расти.





Более бедные страны владеют значительно меньшим количеством инструментов для сдерживания подобных ударов. Их экономики менее диверсифицированы, у них меньше средств для помощи компаниям и домохозяйствам. Так, в Бразилии и Мексике нет страхования на случай безработицы для сокращенных работников.





"Безработица может стать даже большей проблемой, чем вирус", - говорит главный исполнительный директор бразильского лоукостера Azul Linhas Aereas Brasileiras SA Джон Роджерсон. На текущий момент осуществлять рейсы продолжают лишь 20% самолетов компании.









В отличие от многих промышленно развитых стран, ситуация, при которой центральные банки развивающихся государств начинают денежную эмиссию, может спровоцировать страхи о возвращении к крайне высокой инфляции.





Снижение процентных ставок зачастую приводит к ослаблению валютных курсов. Так, мексиканский песо, российский рубль и южноафриканский рэнд упали примерно на 20% к доллару США за последние недели.





Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), с 21 января с развивающихся рынков были выведены рекордные $82 млрд. Это приведет к росту стоимости заимствований и может подтолкнуть обремененные задолженностью страны, такие как Эквадор и Аргентина, к дефолту. Акции развивающихся рынков за последние шесть недель упали примерно на 20%.





По данным МВФ, за экстренной помощью к фонду обратились около 80 государств.