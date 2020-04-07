|
Развивающиеся экономики готовятся к негативным последствиям пандемии коронавируса - WSJ
07.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
ВВП развивающихся стран может упасть на 1,5% в текущем году, что станет первым снижением с 1951 года, когда начался учет динамики показателя, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследовательскую компанию Capital Economics.
При этом спад экономики Мексики, крупнейшего торгового партнера США, может составить до 8% - такое падение станет максимальным со времен Великой депрессии, согласно подсчетам Bank of America Corp.
Даже в случае если ряд развитых государств сможет избежать катастрофических масштабов числа заражений коронавирусом, закрытие границ и ожидаемые рецессии в их экономиках окажут существенное негативное давление на развивающиеся страны. К примеру, около одной трети экономики Мексики зависит от экспорта в США.
Если прогнозы окажутся верными, удар для развивающихся экономик может оказаться намного значительнее, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года, кризиса в Азии в конце 1990-х годов и долгового кризиса 1980-х годов в Латинской Америке. Во всех этих случаях экономики ряда развивающихся стран, в том числе Китая и Индии, продолжили уверенно расти.
Более бедные страны владеют значительно меньшим количеством инструментов для сдерживания подобных ударов. Их экономики менее диверсифицированы, у них меньше средств для помощи компаниям и домохозяйствам. Так, в Бразилии и Мексике нет страхования на случай безработицы для сокращенных работников.
"Безработица может стать даже большей проблемой, чем вирус", - говорит главный исполнительный директор бразильского лоукостера Azul Linhas Aereas Brasileiras SA Джон Роджерсон. На текущий момент осуществлять рейсы продолжают лишь 20% самолетов компании.
В отличие от многих промышленно развитых стран, ситуация, при которой центральные банки развивающихся государств начинают денежную эмиссию, может спровоцировать страхи о возвращении к крайне высокой инфляции.
Снижение процентных ставок зачастую приводит к ослаблению валютных курсов. Так, мексиканский песо, российский рубль и южноафриканский рэнд упали примерно на 20% к доллару США за последние недели.
Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), с 21 января с развивающихся рынков были выведены рекордные $82 млрд. Это приведет к росту стоимости заимствований и может подтолкнуть обремененные задолженностью страны, такие как Эквадор и Аргентина, к дефолту. Акции развивающихся рынков за последние шесть недель упали примерно на 20%.
По данным МВФ, за экстренной помощью к фонду обратились около 80 государств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВВП развивающихся стран может упасть на 1,5% в текущем году, что станет первым снижением с 1951 года, когда начался учет динамики показателя, пишет The Wall Street Journal со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)