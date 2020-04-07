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О жизни страны во время и после коронавируса — Эйсмонт рассказала об итогах совещания у Александра Лукашенко

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О жизни страны во время и после коронавируса — Эйсмонт рассказала об итогах совещания у Александра Лукашенко

Александр Лукашенко 7 апреля провел масштабное совещание о готовности системы здравоохранения противостоять распространению вируса COVID-19. Масштабное не только из-за широкого круга участников (во Дворец Независимости приехали 30 человек — от главврачей поликлиник до руководства правительства и парламента), но и по спектру обсуждаемых вопросов. О подробностях совещания и его итогах журналистам рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Глава государства анонсировал совещание еще ранее, посещая Смолевичский район. По словам Натальи Эйсмонт, в течение двух недель Александр Лукашенко получал информацию от разных специалистов, а после этого собрал их на большой и подробный разговор. «При этом общество получило ответы на имеющиеся на данный момент вопросы, а многие должностные лица — прямые поручения по самым разным направлениям», — отметила пресс-секретарь.

О мире после пандемии

Начал совещание Президент с глобального вопроса: каким будет мир после пандемии? К сожалению, наверняка ответить пока никто не может. Однако уже понятно: как минимум экономическая ситуация во всех странах продолжает ухудшаться.

«Президент, безусловно, понимает всю серьезность ситуации и не скрывает, что, возможно, будет непросто. Одна из главных установок участникам совещания, которая прозвучала в финале, — не упрощаться», — рассказала Наталья Эйсмонт.

Она заверила: сейчас делается все, чтобы, пройдя этот непростой период, страна не получила еще больших проблем. «Каких — об этом глава государства сказал очень отчетливо: мы не знаем, каким будет мир после этой пандемии», — напомнила пресс-секретарь Президента.

Об индивидуальных средствах защиты

Вопрос наличия индивидуальных средств защиты в медучреждениях и аптеках Президент держит на контроле крайне жестко, заявила Наталья Эйсмонт. Глава государства неоднократно давал соответствующие поручения и премьер-министру, и министру здравоохранения. Те обещали, что ситуация будет разрешена и проблем с этим не будет.

«Сегодня обещания закончились: Президент поставил конкретные и четкие сроки — до конца этой недели все меры должны быть приняты. И на закрытой части совещания после докладов о том, что организовывается, где и как, резюме было тем же, что и в присутствии журналистов: никто не останется в должности, если не будет респираторов и масок», — подчеркнула Наталья Эйсмонт.

О защите медперсонала

Этой теме Александр Лукашенко уделяет особое внимание. По его просьбе председатель Совета Республики Наталья Кочанова изучала ситуацию на местах. Собрав информацию, Президент обозначил алгоритм работы: Минздрав обязан заставить главврачей обеспечить своих сотрудников всем необходимым, конечно, не без помощи министерства и местной вертикали власти. «Врач для нас — драгоценность. Именно так это звучало в исполнении Президента», — сказала его пресс-секретарь.

О мерах контроля

Во время совещания должностные лица, в первую очередь силовики, доложили Президенту, что контроль за въезжающими в страну гражданами ни в коем случае не снижается. На границах продолжаются все проводимые ранее мероприятия.

Особое внимание уделяется дальнобойщикам, их движению по выделенным транспортным коридорам. Жестко контролировать соблюдения всех правил поручено госсекретарю Совета безопасности.

О карантине

Твердая позиция Президента: принимать жесткие меры надо в том случае, если они назрели. По словам Натальи Эйсмонт, эту точку зрения разделяют многие и в Беларуси, и в других странах.

На прошлой неделе Александр Лукашенко побывал на успешном сельхозпредприятии в Смолевичском районе, которое не хочет останавливать свою деятельность и, соблюдая все меры предосторожности, работает на внутренний рынок, а также кормит соседей и дальних партнеров.

«Там главе государства был задан вопрос, на который пока никто (я имею в виду оппонентов) почему-то не ответил: когда все будут сидеть дома, кто же будет доить коров? Сегодня прозвучал еще один вопрос на эту тему: что в целом делать с работниками сельского хозяйства? Может, кто-то предлагает остановить посевную? Действовать нужно так, как диктует ситуация. И делать все, чтобы уберечь людей. По такому принципу сегодня строится и дальше будет строиться работа в Беларуси», — подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Об уроках коронавируса и инфодемии

Ситуация с коронавирусом помогла встряхнуть систему здравоохранения и сделать нужные выводы — Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал это. Кроме того, пандемия напомнила гражданам о важности заботы о своем здоровье. На совещании Президент отметил, что практику жесткого соблюдения правил личной гигиены и дезинфекции помещений надо сохранить навсегда.

«Что касается чистоты информационной — с этим сложнее. Про попытки раскачать ситуацию мы уже говорили не раз. И сегодня видим, что психологические последствия от всего, что происходит, могут быть гораздо сложнее, чем мы себе с вами представляли», — добавила Наталья Эйсмонт.

Подводя итоги совещания, Президент назвал главным центром работы в борьбе с инфекцией Министерство здравоохранения. К процессам, по его словам, также должна быть подключена вся вертикаль власти. «Все мобилизованы и все процессы на контроле держит Президент. Стратегия и тактика определены, а через всех присутствующих на совещании главврачей и руководителей облздравов Президент поблагодарил наших медиков за то, что они делают сейчас, вылечивают людей в условиях, когда и механизмы лечения не ясны. Он пожелал им, работая, беречь себя», — резюмировала пресс-секретарь главы государства.

https://www.belta.by/

 
 
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Александр Лукашенко 7 апреля провел масштабное совещание о готовности системы здравоохранения противостоять распространению вируса COVID-19. Масштабное не только...
 
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Эйсмонт рассказала об итогах совещания у Лукашенко: о жизни Беларуси во время и после коронавируса
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