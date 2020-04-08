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СМИ узнали об отсутствии у «Реала» планов возвращать Роналду

08.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ узнали об отсутствии у «Реала» планов возвращать Роналду

Футбольный клуб «Реал-Мадрид» не планирует покупать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

Роналду ранее выступал за «Реал». В составе «сливочных» Криштиану провел 438 игр и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

Как подчеркивает AS, президент «Реала» Флорентино Перес считает, что время Роналду в мадридской команде прошло. Новая стратегия испанского гранда направлена на покупку молодых игроков.

Небольшая вероятность возвращения Роналду в «Реал» все-таки остается ввиду слухов о желании Криштиану покинуть Италию. Также свою роль могут сыграть финансовые проблемы «Ювентуса», связанные с последствиями пандемии коронавируса.

Фото: Twitter / brfootball

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Футбольный клуб «Реал-Мадрид» не планирует покупать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS. Роналду ранее выступал за...
 
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