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Потому что нет людей. В зоопарке Гонконга панды спарились впервые за 10 лет совместной жизни

08.04.2020 10:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обитатели гонконгского зоопарка Ocean Park — большие панды Ин Ин и Ле Ле — спарились впервые за 10 лет совместной жизни, пишет knife.

Об этом сообщили сотрудники Ocean Park. Они заметили, что поведение панд изменилось, когда зоопарк закрыли для посетителей из-за пандемии коронавируса. С конца марта Ин Ин стала больше играть в воде, а Ле Ле метил территорию и искал запахи своей спутницы. Так и ведут себя панды в брачный сезон, который в природе длится с марта по май. В неволе панды размножаются крайне редко.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ocean Park Hong Kong (@hkoceanpark) 6 Апр 2020 в 8:14 PDT

Вероятность беременности при спаривании выше, чем в результате искусственного оплодотворения, поэтому в зоопарке надеются, что у пары появится малыш. Узнать, удалось ли самке забеременеть, удастся не раньше июня.

Большая панда занесена в Красную книгу. По данным WWF, в дикой природе живут лишь 1864 особи.

 
 
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Поведение панд изменилось, когда зоопарк закрыли для посетителей.
 
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