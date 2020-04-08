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Потому что нет людей. В зоопарке Гонконга панды спарились впервые за 10 лет совместной жизни
08.04.2020 10:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обитатели гонконгского зоопарка Ocean Park — большие панды Ин Ин и Ле Ле — спарились впервые за 10 лет совместной жизни,
Об этом сообщили сотрудники Ocean Park. Они заметили, что поведение панд изменилось, когда зоопарк закрыли для посетителей из-за пандемии коронавируса. С конца марта Ин Ин стала больше играть в воде, а Ле Ле метил территорию и искал запахи своей спутницы. Так и ведут себя панды в брачный сезон, который в природе длится с марта по май. В неволе панды размножаются крайне редко.
Вероятность беременности при спаривании выше, чем в результате искусственного оплодотворения, поэтому в зоопарке надеются, что у пары появится малыш. Узнать, удалось ли самке забеременеть, удастся не раньше июня.
Большая панда занесена в Красную книгу. По данным WWF, в дикой природе живут лишь 1864 особи.
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Поведение панд изменилось, когда зоопарк закрыли для посетителей.
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