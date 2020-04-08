Контакт первого уровня: глава Новополоцкого горисполкома ушел на карантин

аккаунте он пишет, что находился с инфицированным в одном помещении. В ныне закрытомон пишет, что находился с инфицированным в одном помещении.





"Мною сдан тест, показавший отрицательный результат. Сейчас я нахожусь в самоизоляции, продолжаю работать дистанционно. Выполняю рекомендации врачей и пробуду под наблюдением необходимое время», - написал Демидов.





Также он объясняет, что ситуация в Новополоцке "находится под контролем". Он призвал жителей города "быть самодисциплинированными, строго придерживаться рекомендаций врачей: по возможности не бывать в многолюдных местах, выполнять санитарные требования"



