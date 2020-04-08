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Контакт первого уровня: глава Новополоцкого горисполкома ушел на карантин

08.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов сообщил в своем Инстаграме, что находится на карантине, так как является контактом первого уровня человека с коронавирусом.

В ныне закрытом аккаунте он пишет, что находился с инфицированным в одном помещении.

"Мною сдан тест, показавший отрицательный результат. Сейчас я нахожусь в самоизоляции, продолжаю работать дистанционно. Выполняю рекомендации врачей и пробуду под наблюдением необходимое время», - написал Демидов.

Также он объясняет, что ситуация в Новополоцке "находится под контролем". Он призвал жителей города "быть самодисциплинированными, строго придерживаться рекомендаций врачей: по возможности не бывать в многолюдных местах, выполнять санитарные требования"

На просьбу корреспондента Свабода прокомментировать эти сведения Дмитрий Демидов пока не откликнулся.
 
 
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Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов сообщил в своем Инстаграме, что находится на карантине, так как является контактом первого уровня...
 
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