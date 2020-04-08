Зачастил: Путин снова выступит с обращением к гражданам

Источник материала: Партизан

Это будет уже третье обращение президента РФ к россиянам всего за две недели, в то время как за предыдущие 20 лет Путин обращался к народу немногим более 10 раз.

Эхо Москвы Владимир Путин выступит с обращением к гражданам сегодня, передает

Это произойдет в начале селекторного совещания с главами регионов, — подтвердил Интерфаксу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле говорили, что видеоконференция будет, прежде всего, посвящена противодействию распространения коронавируса.

В администрации президента РФ отмечали, что пока никаких решений о продлении или сокращении режима нерабочих дней не принято.





