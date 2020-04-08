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Зачастил: Путин снова выступит с обращением к гражданам

08.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это будет уже третье обращение президента РФ к россиянам всего за две недели, в то время как за предыдущие 20 лет Путин обращался к народу немногим более 10 раз.

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам сегодня, передает Эхо Москвы

Это произойдет в начале селекторного совещания с главами регионов, — подтвердил Интерфаксу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Ранее в Кремле говорили, что видеоконференция будет, прежде всего, посвящена противодействию распространения коронавируса. 

В администрации президента РФ отмечали, что пока никаких решений о продлении или сокращении режима нерабочих дней не принято.
 
 
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Это будет уже третье обращение президента РФ к россиянам всего за две недели, в то время как за предыдущие 20 лет Путин обращался к народу немногим более 10 раз.
 
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