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Зачастил: Путин снова выступит с обращением к гражданам
08.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Это будет уже третье обращение президента РФ к россиянам всего за две недели, в то время как за предыдущие 20 лет Путин обращался к народу немногим более 10 раз.
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам сегодня, передает
Это произойдет в начале селекторного совещания с главами регионов, — подтвердил Интерфаксу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле говорили, что видеоконференция будет, прежде всего, посвящена противодействию распространения коронавируса.
В администрации президента РФ отмечали, что пока никаких решений о продлении или сокращении режима нерабочих дней не принято.
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Это будет уже третье обращение президента РФ к россиянам всего за две недели, в то время как за предыдущие 20 лет Путин обращался к народу немногим более 10 раз.
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