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Власти Минска активизируют противоэпидемиологические меры

08.04.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Как рассказали в Мингорисполкоме,  под пристальным вниманием больницы и поликлиники, которые в полном объеме должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты, в том числе индивидуальными. Кстати, более 15 минских предприятий высказали инициативу, например, по пошиву одноразовых масок. И как сегодня  уточнили в мэрии, в Минске в режиме самоизоляции сейчас находятся 2148 человек. Это горожане, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, а также контакты первого уровня. При этом немало случаев, когда такой режим игнорируется. Мингорисполком призывает горожан более ответственно относиться к мерам защиты, а также отказаться от массовых мероприятий.

Как отметили в столичной мэрии, предприятия и организации могут самостоятельно решать возможность работы сотрудников дистанционно. Вероятность ограничения работы торговых центров и развлекательных учреждений также принимается руководством.

 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказали в Мингорисполкоме,  под пристальным вниманием больницы и поликлиники, которые в полном объеме должны быть обеспечены необходимыми средствами...
 
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