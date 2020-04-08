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Проверяем слухи. Правда ли, что в Барановичском роддоме весь первый этаж занят больными коронавирусом?

08.04.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Еще один слух, который гуляет по соцсетям, касается Барановичского роддома. Горожане неоднократно писали в редакцию о том, что «якобы весь первый этаж роддома забит больными коронавирусом». Некоторые даже рассказывали, что «одна беременная уже умерла. А вторая находится в больнице с пневмонией». Intex-press решила проверить, так ли это на самом деле.

Проверяем слухи. Правда ли, что в Барановичском роддоме весь первый этаж занят больными коронавирусом?

Гинекологический корпус Барановичского родильного дома. Фото: Intex-press

За комментарием мы обратились к Анатолию Спиридо, заместителю главного врача Барановичской центральной поликлиники. Он слухи опроверг.

– Одно из гинекологических отделений действительно освободили на случай ухудшения эпидситуации по коронавирусной инфекции, – рассказал Анатолий Спиридо. – Оно было выбрано, поскольку оснащено современным оборудованием. Но в настоящий момент палаты пустуют.

Анатолий Спиридо также отметил, что сегодня в Барановичах помощь пациентам, которые могут иметь признаки COVID-19, оказывается на базе трех медучреждений: в детском и взрослом инфекционных отделениях Барановичской городской больницы, кожно-венерологическом диспансере и в городской больнице №2 (бывшей железнодорожной).

 
 
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  Еще один слух, который гуляет по соцсетям, касается Барановичского роддома. Горожане неоднократно писали в редакцию о том, что «якобы весь первый этаж роддома...
 
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