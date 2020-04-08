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С китайского города Ухань после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения

09.04.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

С китайского города Ухань, который стал очагом эпидемии, сегодня  после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения. Транспортное сообщение с мегаполисом восстановлено. Возобновляют работу магазины, предприятия и общественный транспорт. Город возвращается к нормальной жизни. Радость от встречи с близкими и друзьями велика как никогда. Парки заполняются счастливыми горожанами. Подробнее - наши коллеги из Китая. 

С раннего утра уже выстраиваются очереди за известной на весь Китай уханьской лапшой

Татьяна Никитина, корреспондент телеканала CGTN-Russian: "Я сегодня в красном. Впервые за долгое время. В Китае этот цвет символизирует процветание. Сегодня, спустя два с половиной месяца карантина, снова открыт город Ухань. Для миллионов людей этот день войдет в историю". 

Манящий аромат известной на весь Китай уханьской лапши. Как и до эпидемии, с раннего утра уже выстраиваются очереди. Пока еще не слишком длинные и плотные, но все же. Люди соскучились по возможности насладиться любимым блюдом на свежем воздухе. 
Я горжусь своим городом. Ухань выстояла, мы выстояли! 
Эту же фразу произносит Ян Цзинь. Ее семья знает о коронавирусе не понаслышке. Спустя 22 дня после госпитализации, девушку выписали из больницы. Чуть раньше из других госпиталей домой вернулись ее родители. Во время лечения Ян Цзинь начала вести видеодневник. И продолжила, вернувшись домой. 

На оптимистичный лад жителей Ухани настраивает открытие торговых площадок

К работе приступили уже 11 крупных торговых центров. Перед входом посетителям бесплатно выдают маски и средства дезинфекции для рук. В магазинах выставляют летние коллекции. 
На полную мощность выходят предприятия. В промышленном парке к работе вернулись более 10 тысяч компаний. Им предоставлены льготные условия по аренде и налогам. Но больше всего жители мегаполиса ждали этого дня. Сегодня восстановлено транспортное сообщение с Уханью. Начал работу местный аэропорт. Накануне здесь провели полную дезинфекцию и перепроверили все системы воздушной гавани. Ровно в полночь все пути открылись.
 
С китайского города Ухань после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения

Тысячи людей, застрявших в Ухани из-за эпидемии, возвращаются домой

С вокзалов начали отправляться поезда в Шанхай и Чунцин, провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Шэньси и Юньнань. 
Еще не все, но многие больницы Ухани, перепрофилированные в госпитали для пациентов с коронавирусом, восстановили прежний режим и направление работы. Все меньше нагрузки и на волонтеров. По словам Ван Чжисяна, эти два с половиной месяца научили его многому. Скоро он вернется к бизнесу, но теперь будет уделять больше внимания благотворительности, заботе о своем городе и об окружающих. 
Пример глубокой благодарности и 87-летний скрипач уханьского филармонического оркестра Ван Синь. Впервые за два месяца лечения он взял в руки скрипку, чтобы сыграть для врачей, спасших его жизнь. Это прощальный этюд после окончания эпидемии в Ухани медики возвращаются в Шанхай. 

С китайского города Ухань после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения


"Мир стоит того, чтобы за него бороться. Давайте бороться вместе!" 

В начале марта Ван Синь и его врач Лю Кай стали знаменитыми в китайских соцсетях. По дороге на компьютерную томографию доктор остановил каталку, чтобы дать пациенту, месяц не видевшему солнца, посмотреть на закат. Увидев, какой отклик в интернете вызвала эта фотография, больницы Ухани и Шанхая сделали постер и вывесили его на входе. Надпись на нем гласит: "Мир стоит того, чтобы за него бороться. Давайте бороться вместе!"
 
 
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С китайского города Ухань, который стал очагом эпидемии, сегодня  после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения. Транспортное сообщение с...
 
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