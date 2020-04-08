Источник материала: БT

С раннего утра уже выстраиваются очереди за известной на весь Китай уханьской лапшой

На оптимистичный лад жителей Ухани настраивает открытие торговых площадок

Тысячи людей, застрявших в Ухани из-за эпидемии, возвращаются домой

"Мир стоит того, чтобы за него бороться. Давайте бороться вместе!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С китайского города Ухань после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения С китайского города Ухань, который стал очагом эпидемии, сегодня после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения. Транспортное сообщение с...

С китайского города Ухань, который стал очагом эпидемии, сегодня после двух с половиной месяцев карантина сняли ограничения. Транспортное сообщение с мегаполисом восстановлено. Возобновляют работу магазины, предприятия и общественный транспорт. Город возвращается к нормальной жизни. Радость от встречи с близкими и друзьями велика как никогда. Парки заполняются счастливыми горожанами. Подробнее - наши коллеги из Китая.Манящий аромат известной на весь Китай уханьской лапши. Как и до эпидемии, с раннего утра уже выстраиваются очереди. Пока еще не слишком длинные и плотные, но все же. Люди соскучились по возможности насладиться любимым блюдом на свежем воздухе.Я горжусь своим городом. Ухань выстояла, мы выстояли!Эту же фразу произносит Ян Цзинь. Ее семья знает о коронавирусе не понаслышке. Спустя 22 дня после госпитализации, девушку выписали из больницы. Чуть раньше из других госпиталей домой вернулись ее родители. Во время лечения Ян Цзинь начала вести видеодневник. И продолжила, вернувшись домой.К работе приступили уже 11 крупных торговых центров. Перед входом посетителям бесплатно выдают маски и средства дезинфекции для рук. В магазинах выставляют летние коллекции.На полную мощность выходят предприятия. В промышленном парке к работе вернулись более 10 тысяч компаний. Им предоставлены льготные условия по аренде и налогам. Но больше всего жители мегаполиса ждали этого дня. Сегодня восстановлено транспортное сообщение с Уханью. Начал работу местный аэропорт. Накануне здесь провели полную дезинфекцию и перепроверили все системы воздушной гавани. Ровно в полночь все пути открылись.С вокзалов начали отправляться поезда в Шанхай и Чунцин, провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Шэньси и Юньнань.Еще не все, но многие больницы Ухани, перепрофилированные в госпитали для пациентов с коронавирусом, восстановили прежний режим и направление работы. Все меньше нагрузки и на волонтеров. По словам Ван Чжисяна, эти два с половиной месяца научили его многому. Скоро он вернется к бизнесу, но теперь будет уделять больше внимания благотворительности, заботе о своем городе и об окружающих.Пример глубокой благодарности и 87-летний скрипач уханьского филармонического оркестра Ван Синь. Впервые за два месяца лечения он взял в руки скрипку, чтобы сыграть для врачей, спасших его жизнь. Это прощальный этюд после окончания эпидемии в Ухани медики возвращаются в Шанхай.В начале марта Ван Синь и его врач Лю Кай стали знаменитыми в китайских соцсетях. По дороге на компьютерную томографию доктор остановил каталку, чтобы дать пациенту, месяц не видевшему солнца, посмотреть на закат. Увидев, какой отклик в интернете вызвала эта фотография, больницы Ухани и Шанхая сделали постер и вывесили его на входе. Надпись на нем гласит: "Мир стоит того, чтобы за него бороться. Давайте бороться вместе!"