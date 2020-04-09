Математический прогноз по коронавирусу в Беларуси: когда закончатся аппараты ИВЛ

Так, директор по исследованиям в “EAST Center” Андрей Елисеев полагают, что в случае отсутствия всяких мер по противостоянию коронавирусу число смертельных случаев в Беларуси к концу эпидемии может составить 66 тысяч человек. В своём прогнозе по Беларуси профессора Университета штата Джорджия Павел Скумс и Херардо Човелл-Пуэнте считают, что на пике может появляться до 4,5 тысячи новых случаев в день.





Еврорадио прислали ещё один математический прогноз развития ситуации с коронавирусом в Беларуси. Его автор — Владимир Печёнко. По образованию менеджер-экономист. Сфера интересов: теория игр и математический анализ. Работает маркетинговым аналитиком. В редакциюприслали ещё один математический прогноз развития ситуации с коронавирусом в Беларуси. Его автор —. По образованию менеджер-экономист. Сфера интересов: теория игр и математический анализ. Работает маркетинговым аналитиком.





Текущее положение

На момент написания этого текста в мире было подтверждено 1,36 млн случаев заражения коронавирусом и более 76 тысяч человек умерло. В Беларуси же, соответственно, с начала распространения инфекции СOVID-19 был инфицирован 861 и умерло 13 человек. Хотя, когда вы это прочтёте, данные цифры, скорее всего, уже будут неактуальны.





Несмотря на бесценность жизни каждого человека, эти цифры не кажутся пугающими на первый взгляд. Мы можем часто услышать, что от гриппа, рака, инфарктов и других болезней умирает гораздо больше людей каждый месяц и каждый год. И это будет часть правды, но только одна её часть. Вторая часть нам открывается, когда мы смотрим на ситуацию в динамике: количество заражённых явно растёт в геометрической прогрессии.





График роста числа инфицированных в Беларуси на 8 апреля





Такой рост наблюдается повсеместно: и в мировом масштабе, и по отдельным странам. Любой желающий может легко познакомиться с данными на сайте университета Дж. Хопкинса.





По словам канцлера Ангелы Меркель, в Германии “число заражённых удваивается раз в пять дней”. Касательно нашей страны, исходя из текущей динамики, мы получаем ежедневный прирост случаев инфицирования на 22%. При этом часть заболевших со временем “выписываются” из больниц или как выздоровевшие, или как умершие. На основе количества заражённых и прироста несложно провести прогнозный расчёт на ближайшую перспективу.









Прогноз динамики коронавируса в Беларуси





Получившийся график в общем похож на результаты расчётов Павла Скумса и Херардо Човелл-Пуэнте, и к 27 апреля общее количество заражённых может превысить 44 тысячи, а в активной стадии болезни будет 31,5 тысячи жителей Беларуси.





Необходимо признать, что возможность сдержать эпидемию на раннем этапе уже упущена. И тут мы в мировом тренде: почти все страны вводили карантин, когда кривая заболеваемости уже начинала загибаться в сторону экспоненциального роста.





Количество пациентов, которым требуется ИВЛ

Сколько человек может умереть в Беларуси, если не предпринимать дополнительных мер?

Основной причиной смерти от коронавируса является пневмония. На смертность от вируса влияет количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) относительно числа больных с пневмонией, которые нуждаются в этих аппаратах. Так, в Германии на текущий момент смертность составляет около 1,6% от числа инфицированных, а в Италии более 12%.





По заявлению министра здравоохранения Владимира Караника, “в стране более 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких и почти 1,5 тысячи наркозно-дыхательных аппаратов, которые в ряде случаев могут использоваться для искусственной вентиляции лёгких”. Итого максимум 3,5 тысячи аппаратов. По данным учёных, примерно один из 6 заражённых нуждается в аппарате ИВЛ.





При этом есть серьёзные сомнения, что все 100% этого оборудования возможно задействовать только для больных COVID-19, ведь есть и другие пациенты.





Но даже при самом оптимистичном сценарии — 25 апреля будет достигнут предел возможностей по обеспечению больных аппаратами ИВЛ, а уже на следующий день 800 человек могут умереть.



