Райисполком сдаёт в аренду благоустроенную квартиру в агрогородке Оснежицы нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам

Источник материала: Полесская правда



Информация о наличии незаселенных жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда на территории Оснежицкого сельсовета

Адрес жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда Характеристика жилого помещения Размер арендной платы за пользование жилым помещением в месяц (без учета коммунальных платежей) ул. Ленина, д. 18, кв. 9,

аг. Оснежицы

Пинского района

Брестской области Однокомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 37,9 кв.м, расположена на 3 этаже многоквартирного четырехэтажного кирпичного жилого дома, оборудована центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, электроосвещением, газоснабжением 20 рублей 47 копеек в месяц (по состоянию на 04.04.2020)

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения коммерческого использования принимаются Пинским райисполкомом (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, служба «Одно окно») с 6апреля2020 года по 20апреля 2020 года включительно в приемное время: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок (80165) 65 11 06.

К заявлению о предоставлении жилого помещения коммерческого использования гражданин, имеющий первоочередное право на предоставление жилого помещения коммерческого использования прилагает индивидуальное ходатайство, выдаваемое государственным органом или организацией. Государственные органы и организации, или подчиненные им государственные организации выдают гражданам индивидуальные ходатайства о предоставлении жилого помещения коммерческого использования по установленной форме.

К индивидуальному ходатайству государственные органы и государственные организации запрашивают в установленном порядке и прилагают следующие документы:

справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, выдаваемая организацией, осуществляющей эксплуатацию жилого фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или организацией, предоставившей жилое помещение, или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским, Советом депутатов (исполнительным комитетом);

справка о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту работы (службы), выдаваемые территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

копии документа об образовании и трудового договора (контракта) – при предоставлении жилого помещения коммерческого использования молодым рабочим (служащим), специалистам, получившим образование за счет средств республиканского и (или) местного бюджета, прибывшим по распределению, направленным на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего);

копия трудового договора (контракта) и обоснование причин, повлекших назначение на должность работника из другого населенного пункта – при предоставлении жилого помещения коммерческого использования работникам при назначении на должность в случае переезда из другого населенного пункта при условии, что из числа работников в данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены.

Копии документов должны быть удостоверены должностными лицами государственных органов и государственных организаций, вносящих индивидуальные ходатайства.

По истечению указанного срока Пинский райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит жилое помещение коммерческого использования гражданам, имеющим первоочередное право на предоставление данного жилого помещения, а при отсутствии таковых – состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При отсутствии заявлений от вышеуказанных граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилое помещение коммерческого использования предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

Ведение отдельного списка граждан, желающих получить жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, законодательством не предусмотрено.