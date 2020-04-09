«Респираторы достаем из-под земли». Как волонтеры помогают медикам по всей стране

Источник материала: Tut.by

«Отгружены 6 тысяч одноразовых хирургических халатов, отправляем три концентратора кислорода для Глубокого и Докшиц, закуплены респираторы», — за каждым таким постом в Facebook правозащитника и волонтера Андрея Стрижака десятки часов поиска медицинских товаров, долгих переговоров, выстраивания логистики. Ситуация необычная: деньги есть, но самого товара на рынке нет. Стрижак вместе с другими волонтерами умудряются «достать из-под земли» халаты, респираторы, костюмы и привезти в больницу, где бы она не находилась. В Минске или в Глубоком, в Докшицах или в Гомеле.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Эта история началась после того, как главный врач 3-й Минской детской городской больницы Максим Очеретний в Facebook попросил нас всех остаться дома, чтобы он спокойно мог делать свою работу. Так он поддержал мировой флешмоб врачей , а я решил выяснить: все ли есть у врачей для того, чтобы они оставались на работе. Оказалось, есть острая потребность в средствах индивидуальной защиты. Например, в респираторах FFP3. Изначально шла речь, чтобы снабдить ими только ЛОР-отделение, потому что оно больше всего работает с потенциальными носителями COVID-19. И для того, чтобы защитить врачей, мы начали сбор денежных средств. Первые респираторы нашли в Солигорске с помощью шахтеров и поставили партию более 300 штук в 3-ю детскую клиническую больницу. Это были самые классные респираторы, которые есть на рынке, М3. С клапанами и возможностью работать в них в течение 8 часов, — рассказывает TUT.BY Андрей Стрижак.

Наш собеседник отмечает, что компания помощи медикам стартовала 26 марта, но за это время «все дни слились в один, где на работу уходило по 12 часов». Обеспечить медицинской персонал всем необходимым сейчас задача № 1 не только для Беларуси, многие страны столкнулись с проблемой незащищенности медработников. Им не хватает респираторов, комбинезонов биологической защиты, хирургических халатов. И рынок моментально отреагировал на спрос — завышенными в несколько раз ценами.



Правозащитник и волонтер Андрей Стрижак. Фото предоставлено героем публикации.

— Вчера на меня вышел поставщик и предложил респиратор М3 за 21 рубль за штуку, а мы покупали за 3−6 рублей, — приводит конкретный пример Андрей Стрижак. — Вообще-то рыночная цена такого респиратора 3 доллара, столько он стоит в США, в Китае. В Беларуси их просто нет, а то, что появляется в продаже, контрабанда с сумасшедшей наценкой. И нет смысла их покупать. Почему? Сейчас наши коллеги из Хакерспейс (клуб технического творчества, объединяющий инжененеров-энтузиастов — Прим. TUT.BY) переделывают маску для снорклинга в полнолицевую фильтрационную маску. Так вот она, многоразовая, стоит 50 рублей, а одноразовая — 21. Это коллапс цены. Конечно, даже респираторы за 21 рубль продадут, потому что большой спрос на рынке. Но я считаю, такие деньги счастья не приносят.

«Деньги есть, но сам товар отсутствует на рынке»

— Андрей, вы же не остановились после того, как поставили респираторы в детскую больницу.

— В это же время фитнес-тренер и блогер Андрей Ткачев дал клич на закупку средств индивидуальной защиты, и мы объединились, В кампанию #BYCOVID19 кроме нас входят еще благотворительная медиаплатформа «ИМЕНА», инициатива Минский хакерспейс и ОДО «Глобал Тревел». И вот какая штука — с 2015 года я занимаюсь краудфандинговыми кампаниями (оказывал помощь для гражданского населения на Донбассе, помогал медикам в зоне конфликта) и привык к тому, что в таких кампаниях есть: точка кризиса, где что-то происходит и куда нужно поставить помощь, вторая точка — сбор, когда нужно объявить об этом и собрать деньги, и третья точка — закупка. Все это необходимо объединить логистикой. Но эта кампания кардинально отличается от того, чтобы было. Это новый вызов. Деньги есть не только у нас, а в государственном бюджете, в больницах, но сам товар отсутствует на рынке. Кризис, с которым мы столкнулись, мировой. Все государства в одинаковом положении и каждая страна заботится о себе. Введен запрет на вывоз за рубеж тканей, фурнитуры для производства респираторов. И та страна, которая не имеет собственного производства, например, Беларусь, оказалась в очень уязвимом положении. Мы сейчас сильно зависим от внешних поставок.



Галерея «Ў» отдала свое помещение волонтерам, теперь здесь склад. Фото: соцсети Андрея Стрижака.

— Выходит, вопрос не в деньгах?

— Нет, на нас выходят представители крупного бизнеса, мелкие предприниматели, просто волонтеры. Если говорить про суммы сбора, то только на наших двух сборах сейчас 225 тысяч рублей. А, если посчитать все деньги, которые на борьбу с COVID-19 люди перечислили через MolaMola, это еще около 300 тысяч рублей. К тому же миллион евро собран на спецсчет Минздрава. Но все деньги невозможно потратить, потому что нечего купить. Львиная доля наших усилий — достать все это из-под земли, выгрызть, откуда это возможно. И у нас это получается.

— Недавно вы написали в Facebook, что нашли 500 противочумных костюмов. Как это возможно в период дефицита?

— Ключевые персоны, которые задействованы в этой кампании, достаточно медийные люди. Но и есть еще и непубличные волонтеры с большими контактами, у них есть знакомые везде, и сейчас наша сеть контактов разбросана по всему миру: в Германии, в Канаде. Цель одна — защитить белорусских медиков. Также мы стараемся подключать все возможности белорусского бизнеса, их международные контакты, чтобы поставлять в нашу страну хоть что-нибудь. Понятно, что 10 концентраторов кислорода, которые мы купили для больницы в Глубоком, РНПЦ пульмонологии и Минской областной больницы не покрывают потребности даже одного крупного города. Но они появляются здесь и сейчас. И могут работать прямо сегодня.



Найти противочумный костюм в продаже сейчас практически невозможно. Фото: Reuters

— Кстати, где нашли концентраторы кислорода?

— Нашли поставщика в Минске, у которого было в наличии 10 штук и мы все купили. На нашем сайте bycovid19.com есть несколько форм: нам может написать сам врач и рассказать, что необходимо купить, а также есть формы обращения для поставщиков и бизнеса.

«Градусники старые и новые ищем на Куфаре»

— Андрей, когда каждая страна пытается обеспечить своих медиков, каким образом вам удается закупить что-то за границей? Например, в Германии ваша команда умудрилась приобрести пульсоксиметры.

— Сложные времена требуют креативных решений. Например, респиратор М3, FSP3 стоимостью в 4 рубля — это то, что нужно нашим медикам, чтобы спокойно работать в них 8 часов. Берем реальную ситуацию — респираторов просто нет. Ищем другие варианты и находим. Респираторы используются не только в медицинской отрасли, но и в промышленности, на самых вредных производствах. Например, в химическом, литейном, лакпокрасочном. По сути эти респираторы аналогичны по степени защиты, но сделаны не для медиков. Учитывая, что сегодня не приходится выбирать, закупаем промышленные респираторы.

Больше всего поставили в больницы «Лепестков» FFP3, это точно такой же респиратор, который использовался при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

— Эти респираторы вы нашли в Беларуси, это наше производство?

— Нет, насколько мне известно, в нашей стране есть одна небольшая компания, и ее объемы производства не отвечают нашим потребностям. Многие люди ошибочно считают: маска и респиратор — это одно и то же. На самом деле — нет. Действительно маски мы можем пошить сами, а вот производить респиратор — нет. Для него используется специальная ткань, клапаны.



Волонтеры передают респираторы и хирургические халаты в Шумилинскую больницу. Фото: соцсети Андрея Стрижака.

— Насколько я понимаю, вы сейчас закупаете остатки промышленных респираторов, а что дальше? На рынке они вряд ли появятся.

— Мы надеемся, этот ручеек не иссякнет и в будущем. Пока действительно есть перебои с поставкой респираторов, вчера мы отгрузили последнюю партию в Шумилино и до конца недели они вряд ли появятся. Есть шанс поставить респираторы из-за границы, но пока без подробностей.

— В социальных сетях наткнулась на ваше сообщение, что градусники для закупки ищете на Куфаре.

— У нас база волонтеров более 800 человек, мы подключаем их к разным задачам. Например, с их помощью поставили концентраторы кислорода в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в Минскую областную больницу, а также в Докшицы и в Глубокое. Что касается градусников, мы рассматриваем варианты закупки и новых, и б/у. Волонтеры звонят по всем объявлениям, составляют карту цен, чтобы понимать, какая сейчас реальная цена на рынке. На все товары медицинского назначения взлетела цена. Те же копеечные маски в аптеках уже по 1,5 рубля, у поставщиков — 70−90 копеек.

«Мечта всех врачей — респираторы»

— Расскажите, как Андрей Ткачев караулил с самого утра очередь на складе, чтобы забрать хирургические халаты.

— Кстати, мы эти халаты брали явно дороже, чем они стоили раньше, 3 рубля за единицу, но была возможность выкупить большую партию — 6 тысяч. Андрею пришлось дежурить с самого утра, потому что стоят огромные очереди на погрузку товаров медицинского назначения. А сейчас нам их предлагают уже по другой цене, более высокой. Аналогично с концентратами кислорода, вместо цены в 2430 — на рынке есть уже и по 4000 рублей.

— На вашем сайте любой врач может оставить заявку, если ему нужна помощь. Вам часто пишут медики?

— За семь дней мы получили более 560 заявок от медиков.



Андрей Стрижак привез респираторы в гомельскую больницу скорой медицинской помощи. Фото предоставлено героем публикации.

— И о чем просят врачи?

— Мечта всех врачей — респираторы. Их катастрофически не хватает. На прошлой неделе звучала информация: у нас есть 90 тысяч респираторов. Например, мы поставили еще 22 тысячи. Но этого мало. В той же Минской инфекционной больнице, по моим данным, в день по нормативам должны использовать 1−1,5 тысячи респираторов. Еще одна проблема: нехватка противочумных костюмов, точнее их элементов — респиратора и очков. То, что сейчас есть на рынке, это костюм без респиратора и очков.

Если ключевые больницы более или менее обеспечены, то районные центры — нет. Уже начинаются вспышки в регионах, пример в тех же Докшицах показывает, что вирус успел распространиться по всей стране, даже по глухим деревням, но районные больницы голые. Они просто не готовы к приему таких больных. Ситуация драматическая. Статистика показывает, что большинство людей переносят коронавирус в легкой форме и даже могут не догадываться, что болеют. Но вопрос в том, что наших медиков нужно защитить. Во-первых, есть некомплект медицинских товаров. Во-вторых, много врачей в возрасте и автоматически попадают в группу риска. Если медики начнут болеть, то кто нас будет лечить?

Если вы хотите помочь белорусским медикам, например, перечислить деньги или стать волонтером, переходите на сайт bycovid19.com .