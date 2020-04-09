«У Беларуси есть около недели до момента, когда пойдет наплыв пациентов»: представитель ВОЗ о ситуации с корнавирусом

9 апреля представитель миссии ВОЗ Батыр Бердыклычев выступил в белорусском парламенте. Для начала он похвалил рассевшихся в шахматном порядке депутатов и дал промежуточную оценку действий властей.





- Видение коронавирусной инфекции у нас в целом сходится с Минздравом, - сказал он. - Благодаря принятым мерам ситуацию удавалось сдерживать под контролем: до конца марта было менее 100 случаев [заражения], это малое количество. А вот с конца марта мы начинаем наблюдать достаточно резкий рост новых случаев - со ста до более тысячи. О чем это говорит? Если смотреть статистику и опыт других стран, то начиная с 4 - 6-й недели во всех странах наблюдается рост случаев, а начиная с 8-й недели страны подходят к пику.





Беларусь сейчас находится на подходе к пику заболеваемости. Об этом говорит и то, что кроме завозных случаев заболевания местное население стало передавать его друг другу. Представитель ВОЗ согласился с оценкой Минздрава Беларуси о том, что пик наступит в конце апреля - мае.





- Конечно, такое изменение ситуации требует коррекции стратегии предпринимаемых мер. Что касается прогнозов, то ожидаемым будет дальнейший рост. Насколько пик будет большим, зависит от того, какие меры принимаются сейчас. Очень важно продолжать меры по изоляции, выявлению и лечению контактов, а по мере развития ситуации постепенно возникает вопрос о введении мер социального изолирования: от мягких мер вроде соблюдения дистанции до жестких, вплоть до тотального карантина. Такое решение - прерогатива правительства, оно всегда болезненное и тяжелое. Но важно понимать, что сами карантинные меры не останавливают распространение эпидемии и передачу вируса, а замедляют рост инфекции, растягивают его во времени, чтобы существующая инфраструктура справилась с наплывом пациентов. У Беларуси еще есть время около недели до того момента, когда пойдет наплыв. Поэтому именно меры социального дистанцирования сейчас важно рассмотреть, - отметил Батыр Бердыклычев.









Многие жаловались, что получают от официальных властей недостаточно информации об эпидемиологической обстановке в стране.





- Идет улучшение информирования населения по эпидемиологической ситуации, но на данном этапе этого уже недостаточно. Просто информирование о количестве случаев распространения - это одна часть, вторая - информирование о предпринимаемых и не предпринимаемых мерах. Например, людям следует объяснять, почему карантин нужен или не нужен на данном этапе. Но население не вовлекают в решение этой проблемы. То же самое с самоизоляцией: если человек не понимает ее важности, то он не относится к этому серьез .