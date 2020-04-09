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Власти КНР запретили китайцам есть собак

09.04.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай реклассифицирует собак из категории «скот» в «домашних питомцев».

Министерство сельского хозяйства заявило, что Китай разработал новые руководящие принципы для реклассификации собак в категорию "домашних животных", из категории "домашнего скота", что является частью реакции на пандемию COVID-19, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Хотя собачье мясо остается деликатесом во многих регионах, Министерство сельского хозяйства КНР сообщило в опубликованном в среду уведомлении, что собаки больше не будут считаться домашним скотом. Китай использует это обозначение для животных, которых можно разводить для обеспечения пищи, молока, меха, клетчатки и лекарств, или для нужд спорта или военных.

"Что касается собак, то наряду с прогрессом человеческой цивилизации, общественным интересом и любовью к защите животных, собаки были "специализированы", чтобы стать домашними животными. На международном уровне собаки не считаются домашним скотом, и, тепрь, они не будут регулироваться животноводством и в Китае", сообщил в министерстве.

Многие считают, что коронавирус произошел от летучих мышей и мог передаваться человеку через посредников, продаваемых на рынках города Ухань, где впервые был обнаружен возбудитель.

Впоследствии Китай запретил разведение, торговлю и потребление животных дикой природы и отозвал все существующие лицензии. Он также пообещал пересмотреть законодательство, чтобы сделать запрет постоянным.

В опубликованном в среду проекте руководящих принципов, который был открыт для общественности, перечислены 18 традиционных видов скота, включая крупный рогатый скот, свиней, птицу и верблюдов.


В проекте добавили 13 "специальных" видов, которые будут освобождены от ограничений торговли дикими животными, включая северных оленей, альпаку, фазанов, страусов и лис.

Потребление собак становится все более непопулярным в Китае, и южный город Шэньчжэнь стал первым, кто запретил есть собак в прошлом месяце.

Тем не менее, Humane Society International, группа по защите животных, подсчитала, что около 10 миллионов собак в год по-прежнему убивают в Китае за мясо, включая похищенных домашних животных. Город Юйлинь в регионе Гуанси проводит ежегодный фестиваль мяса собаки в июне.

"Этот проект предложения может сигнализировать о переломном моменте в защите животных в Китае", - сказала Венди Хиггинс, представитель Humane Society International.
 
 
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Китай реклассифицирует собак из категории «скот» в «домашних питомцев».
 
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