3, 17 или 28? Почему статистика по COVID-19 в Брестской области так отличается

Источник материала: Виртуальный Брест

На официальном белорусском сайте СТОПCOVID происходит что-то странное со статистикой по отдельным областям. Это заметили ещё 8 апреля. Брестский областной центр эпидемиологии объявил, что в больницах области 28 пациентов с коронавирусной инфекцией.





А на сайте, который Минздрав делает совместно с информагентством БЕЛТА, была опубликована в 9 раз более скромная цифра — всего три случая госпитализации в Брестской области.





Минздрав собирает статистику по COVID-19 два раза в день: в 8:00 и в 18:00. Поэтому вчерашнее расхождение списали на то, что на СТОПCOVID были опубликованы данные за вечер 7 апреля. Статистика второй свежести, но что поделать.

Утром 9 апреля цифры на сайте СТОПCOVID обновились. Но… Снова не сходится! Теперь на карте Брестской области 17 подтверждённых случаев заражения. Позвольте, но ещё вчера их было 28!





Заведующая организационным отделом Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Филипович заверила Еврорадио, что самая точная и верная статистика по области — именно здесь:

“На нашем сайте актуальная информация, которая размещается по понедельникам, средам и пятницам. Всё высчитывается и размещается. Поэтому по всем поданным сведениям смотрите у нас на сайте. Пока все данные не проверим, мы на сайт их не вывешиваем. Так что за точной информацией обращайтесь к нам”.

Что касается информации на сайте СТОПCOVID, то Елена Филипович предположила, что он пока ещё находится в тестовом режиме.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения Брестской обласной детской больницы 9 апреля заявил, что коронавирус подтверждён у 41 человека. Больше всего в Лунинецком районе — 26 человек.

Брестская область — не единственная, где наблюдаются сбои со статистикой. Вчера такая же проблема была с Гродненской областью: Минздрав насчитал всего 11 случаев, хотя ещё утром стало известно про 15 подтверждённых тестов у российских строителей на БелАЭС. После сегодняшнего обновления эта нестыковка была убрана.

Правда, появилась другая. В Могилёвской области, по версии сайта СТОПCOVID, 35 случаев коронавируса . А по словам начальника главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома Александра Старовойтова, утром 9 апреля таких случаев было уже 41.

Мало того, что нас ежедневно кормят устаревшей статистикой, так ещё похоже, что и ошибочной. Иначе как объяснить, что статистика Брестской области за сутки не была приведена к единому показателю?

Дозвониться до пресс-секретаря Минздрава Юлии Бородун не получилось.