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3, 17 или 28? Почему статистика по COVID-19 в Брестской области так отличается
09.04.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На официальном белорусском сайте СТОПCOVID
А на сайте, который
Минздрав собирает статистику по COVID-19 два раза в день: в 8:00 и в 18:00. Поэтому вчерашнее расхождение списали на то, что на СТОПCOVID были опубликованы данные за вечер 7 апреля. Статистика второй свежести, но что поделать.
Утром 9 апреля цифры на сайте СТОПCOVID обновились. Но… Снова не сходится! Теперь на карте Брестской области 17 подтверждённых случаев заражения. Позвольте, но ещё вчера их было 28!
Заведующая организационным отделом Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Филипович заверила Еврорадио, что самая точная и верная статистика по области — именно здесь:
“На нашем сайте актуальная информация, которая размещается по понедельникам, средам и пятницам. Всё высчитывается и размещается. Поэтому по всем поданным сведениям смотрите у нас на сайте. Пока все данные не проверим, мы на сайт их не вывешиваем. Так что за точной информацией обращайтесь к нам”.
Что касается информации на сайте СТОПCOVID, то Елена Филипович предположила, что он пока ещё находится в тестовом режиме.
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения Брестской обласной детской больницы 9 апреля заявил, что
Брестская область — не единственная, где наблюдаются сбои со статистикой. Вчера такая же проблема была с Гродненской областью: Минздрав
Правда, появилась другая. В Могилёвской области, по версии сайта СТОПCOVID, 35 случаев
Мало того, что нас ежедневно кормят устаревшей статистикой, так ещё похоже, что и ошибочной. Иначе как объяснить, что статистика Брестской области за сутки не была приведена к единому показателю?
Дозвониться до пресс-секретаря Минздрава Юлии Бородун не получилось.
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На официальном белорусском сайте СТОПCOVID происходит что-то странное со статистикой по отдельным областям. Это заметили ещё 8 апреля. Брестский областной центр...
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