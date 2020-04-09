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Как избежать заражения коронавирусом? Мнение эксперта

09.04.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как избежать заражения коронавирусом? Мнение эксперта

В последние недели наблюдался резкий рост цена на такие товары, как лимон, имбирь и чеснок. Многие считают эти натуральные продукты чуть ли не панацеей от коронавируса. Но если отойти от «народной медицины», то что действительно эффективно, когда мы говорим о коронавирусе? Соблюдая какие правила, мы можем избежать заражения опасной инфекцией? На этот вопрос в эфире передачи «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й Городской клинической больницы Дмитрий Рыковский.

Дмитрий Рыковский: «В первую очередь – это пресловутая гигиена рук. То есть надо всегда следить, это основной в принципе источник передачи. Все мы трогаем дверные ручки, кнопки в подъезде, перила, да что угодно, любую поверхность. Соблюдать гигиену надо, это обязательно. И по возможности, конечно, носить с собой маленький спрей с антисептиком, дабы руки постоянно обрабатывать. Мне вот, кажется, я уже с ним до конца жизни теперь буду ходить – это уже привычка какая-то. 

Второе – социальная ответственность. И даже не перед собой, а перед своими близкими, а особенно – перед пожилыми. Это максимальная зона риска и, конечно, нужно относиться к ним бережно, стараться не то чтобы не выпускать их никуда, но стараться по возможности минимизировать их контакты с людьми в магазине, еще где-то. Потому что они максимальный риск заражения имеют. 

Третье – это уже забота о собственном здоровье. При том не прямо сейчас, не только сейчас, вообще в принципе надо всегда думать про свое здоровье. Опять же, что касается этой ситуации, наиболее тяжелые пациенты имеют какую-то сопутствующую патологию».

Подробности смотрите в передаче «Марков. Ничего личного»,


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В последние недели наблюдался резкий рост цена на такие товары, как лимон, имбирь и чеснок. Многие считают эти натуральные продукты чуть ли не панацеей от...
 
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Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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