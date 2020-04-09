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Как избежать заражения коронавирусом? Мнение эксперта
09.04.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В последние недели наблюдался резкий рост цена на такие товары, как лимон, имбирь и чеснок. Многие считают эти натуральные продукты чуть ли не панацеей от коронавируса. Но если отойти от «народной медицины», то что действительно эффективно, когда мы говорим о коронавирусе? Соблюдая какие правила, мы можем избежать заражения опасной инфекцией? На этот вопрос в эфире передачи «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й Городской клинической больницы Дмитрий Рыковский.
Подробности смотрите в передаче «Марков. Ничего личного»,
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В последние недели наблюдался резкий рост цена на такие товары, как лимон, имбирь и чеснок. Многие считают эти натуральные продукты чуть ли не панацеей от...
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