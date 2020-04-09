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Министр здравоохранения: нам не будет стыдно, потому что всё необходимое делается

09.04.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наш министр здравоохранения уверяет: ситуация в Беларуси под контролем и развивается так, как прогнозировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И то, что наши меры не драконовские, вовсе не означает, что мы недооцениваем серьезность ситуации.

Министр здравоохранения: нам не будет стыдно, потому что всё необходимое делается

– Нам не будет стыдно за сегодняшний день?
– Не знаю, как вам, нам точно не будет. На сегодняшний момент все необходимое, исходя из ситуации, делается.

Министр здравоохранения: нам не будет стыдно, потому что всё необходимое делается

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Теги: Минск
 
 
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