Министр здравоохранения: нам не будет стыдно, потому что всё необходимое делается

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наш министр здравоохранения уверяет: ситуация в Беларуси под контролем и развивается так, как прогнозировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И то, что наши меры не драконовские, вовсе не означает, что мы недооцениваем серьезность ситуации.





– Нам не будет стыдно за сегодняшний день?

– Не знаю, как вам, нам точно не будет. На сегодняшний момент все необходимое, исходя из ситуации, делается.





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