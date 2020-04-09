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Врач-пульмонолог: COVID является триггером, который обостряет все болезни
09.04.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Так что же эта за инфекция? Кто в зоне риска и как себя обезопасить? Чему все-таки доверять: официальным данным или всему, что без оглядки черкают в интернет-комментариях и сообщениях в мессенджерах? Ну а если дошло до непоправимого – так от чего, на самом деле умирают люди во время пандемии? Сегодня в Белорусском телеграфном агентстве состоялась беседа, во время которой глава медиаресурса Ирина Акулович уточнила эти вопросы у одного из лучших в Беларуси специалистов в области пульмонологии.
Заведующая профильным отделением 6-й столичной больницы Мария Журович на беседу пришла с данными. Это статистика по умершим пациентам, у которых обнаружили признаки коронавирусной инфекции. К сожалению у всех, подчеркивает специалист, были сопутствующие хронические проблемы со здоровьем.
Сейчас в рядах медиков по специальностям не делятся, есть одна специальность – врач. На вес золота – каждый медработник. Много было предпринято мер, чтобы обезопасить медработников, чтобы подготовить их к борьбе с распространением коронавируса. Причем по всей стране – ведь прийти с заболеванием могут в любую больницу. Важно понимать, что помочь им можно заботой о собственном здоровье. И не поддаваться панике. Даже несмотря на COVID, ситуация с летальными исходами от пневмонии выглядит лучше, чем в прошлом сезоне.
Специалист отмечает, что молодые люди, не имеющие проблем со здоровьем, переносят коронавирус достаточно легко, а иногда и бессимптомно. Поэтому важно понимать, что людям с хроническими заболеваниями необходимо предпринять все возможные меры, чтобы защитить себя – вот здесь-то и маски, и конечно же максимальная самоизоляция не будут лишними. Но главное здесь, наша сознательность – не стоит подвергать рисковать самому и подвергать риску других.
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Так что же эта за инфекция? Кто в зоне риска и как себя обезопасить? Чему все-таки доверять: официальным данным или всему, что без оглядки черкают в...
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