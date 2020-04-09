Врач-пульмонолог: COVID является триггером, который обостряет все болезни

Источник материала: ОНТ

Так что же эта за инфекция? Кто в зоне риска и как себя обезопасить? Чему все-таки доверять: официальным данным или всему, что без оглядки черкают в интернет-комментариях и сообщениях в мессенджерах? Ну а если дошло до непоправимого – так от чего, на самом деле умирают люди во время пандемии? Сегодня в Белорусском телеграфном агентстве состоялась беседа, во время которой глава медиаресурса Ирина Акулович уточнила эти вопросы у одного из лучших в Беларуси специалистов в области пульмонологии.

Заведующая профильным отделением 6-й столичной больницы Мария Журович на беседу пришла с данными. Это статистика по умершим пациентам, у которых обнаружили признаки коронавирусной инфекции. К сожалению у всех, подчеркивает специалист, были сопутствующие хронические проблемы со здоровьем.

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска: «Именно на эту группу людей, которая страдает массой хронических заболеваний, на смертность влияет не только COVID, но и другие заболевания. В том числе и грипп, который мы переживали каждый год. Например, та же самая гриппозная инфекция, грипп, может являться толчком, чтобы наступил этот печальный момент. И чем больше человек имеет хронических заболеваний, тем больше процент риска. Можно перечислять многие заболевания – это сердечно-сосудистые, это хронические заболевания органов дыхания, это онкологические заболевания. Очень коварные заболевания – сахарный диабет, когда присоединяются наши острые респираторные заболевания и наступает стадия декомпенсации с разными осложнениями. Это ожирение. И об этом нужно говорить, и предупреждать, что нужно вести здоровый образ жизни. Это страдающие вредными привычками, ведущие асоциальный образ жизни. Это наркомания, это токсикомания.COVID явился триггером, пусковым механизмом, который обострил вот эти все состояния болезни».

Сейчас в рядах медиков по специальностям не делятся, есть одна специальность – врач. На вес золота – каждый медработник. Много было предпринято мер, чтобы обезопасить медработников, чтобы подготовить их к борьбе с распространением коронавируса. Причем по всей стране – ведь прийти с заболеванием могут в любую больницу. Важно понимать, что помочь им можно заботой о собственном здоровье. И не поддаваться панике. Даже несмотря на COVID, ситуация с летальными исходами от пневмонии выглядит лучше, чем в прошлом сезоне.

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска: «Те цифры, которые мы читаем в прессе, на всех каналах озвучиваются – действительно они достоверные, нет никакого желания и цели скрывать на сегодняшний день, потому что каждый случай ковида – я могу отвечать за свое учебное заведение, думаю, что точно так же и в других – он подтвержден, он верифицирован. Ведь это не только задача медиков, но и всего общества: сделать все возможное, чтобы с наименьшими потерями мы вышли из ситуации».

Специалист отмечает, что молодые люди, не имеющие проблем со здоровьем, переносят коронавирус достаточно легко, а иногда и бессимптомно. Поэтому важно понимать, что людям с хроническими заболеваниями необходимо предпринять все возможные меры, чтобы защитить себя – вот здесь-то и маски, и конечно же максимальная самоизоляция не будут лишними. Но главное здесь, наша сознательность – не стоит подвергать рисковать самому и подвергать риску других.





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