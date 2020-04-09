Силовикам и ВПК дадут по принципу «на поддержание штанов»

Предприятия белорусского ВПК могут столкнуться с двойной проблемой. Любое производство — это сосредоточение людей. Там, где много людей, вирус распространяется особенно быстро. Перед производственниками может стать задача либо в какой-то форме ограничить свою активность, введя меры карантинного характера, либо уйти на полноценный карантин после того, как вирус проникнет в трудовые коллективы.





В СМИ уже появилась информация о том, что работник одного из ведущих предприятий отечественного ВПК болен Covid-19, и весьма вероятно, принес вирус на родной завод. Пока на карантине один цех. Но это лишь верхушка айсберга.





Ряд крупных концернов ВПК США и Европы предпочли превентивно уйти на карантин, а не ждать, когда зараза начнет косить ряды их работников. А заодно и попасть под угрозу судебных исков и конфликтов с профсоюзами.





В силу простоя контрагентов и переориентации бюджетных расходов других стран на борьбу с эпидемией рынок для отечественной оборонки может весьма ужаться.





Кроме того, коронавирус стал спусковым крючком, запустившим ряд негативных процессов в мировой экономике. Хотя сама по себе эпидемия и не является причиной экономического кризиса, дисбалансы накапливались в течение многих лет и однажды должны были «выстрелить». Экономический кризис напрямую повлияет на доходы государственных бюджетов. Текущий кризис сопровождается стремительным падением стоимости углеводородов. А основные клиенты белорусского ВПК — как раз нефтедобывающие страны (Россия, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Ангола и другие). Им может стать не до оружия, тем более, что какое-то время можно продержаться на старых запасах. Да и воевать сейчас никому не с руки: денег станет меньше, и понадобятся они на более срочные расходы.









В этой ситуации растет значение внутреннего рынка. Но и тут оптимизма нет. Во-первых, большая часть закупок вооружений для белорусских силовых структур приходится на дорогостоящий импорт. В основном это поставки авиатехники. 2019 год стал рекордным в этом плане за все время после 1991 года. Для ВВС Беларуси в России было приобретено 8 боевых машин (по 4 единицы Як-130 и Су-30СМ) общей стоимостью от 200 до 260 млн долларов. Стоит напомнить, что всего запланирована закупка 12 Су-30СМ с поставкой по 4 единицы в течение 3 лет. Во-вторых, не факт, что этот график получится выдержать. Из-за глобального экономического кризиса и белорусско-российских нефтяных противоречий бюджет Беларуси недосчитается сотен миллионов долларов налоговых платежей. И это в лучшем случае. В худшем — можно потерять до 20% бюджетных доходов. И тут становится не до импортных самолетов и не до закупок в интересах армии вообще.





Падение доходов вынудит внести коррективы в расходную часть бюджета. В год президентских выборов социальные расходы будут удерживать до последней возможности. Вырвут свои куски бюджетного пирога промышленное, аграрное и строительное лобби. Аргументы понятны: они — реальный сектор экономики, производственники, обеспечивают занятость людей. Не допустить массовой безработицы — одна из важнейших задач режима в текущей ситуации. Поэтому ради этого при крайней необходимости запустят печатный станок. Во всяком случае, уже резко выросли запланированные объемы директивного кредитования экономики.





Силовой блок страны, скорее всего, в 2020 году будет профинансирован по старому принципу «на поддержание штанов». Будут резко урезаны капитальные инвестиции. И однозначно — расходы на боевую подготовку. Несмотря на то что новые цены на нефть значительно удешевляют те же ГСМ. Но денег не будет…





2020 год станет для белорусских силовиков и ВПК «голодным». И планы развития ведомств придется отложить на год следующий.



