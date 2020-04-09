ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Силовикам и ВПК дадут по принципу «на поддержание штанов»

10.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пандемия коронавируса ударит по перспективам отечественного ВПК и по закупочным планам силовых ведомств Беларуси.

Предприятия белорусского ВПК могут столкнуться с двойной проблемой. Любое производство — это сосредоточение людей. Там, где много людей, вирус распространяется особенно быстро. Перед производственниками может стать задача либо в какой-то форме ограничить свою активность, введя меры карантинного характера, либо уйти на полноценный карантин после того, как вирус проникнет в трудовые коллективы.

В СМИ уже появилась информация о том, что работник одного из ведущих предприятий отечественного ВПК болен Covid-19, и весьма вероятно, принес вирус на родной завод. Пока на карантине один цех. Но это лишь верхушка айсберга.

Ряд крупных концернов ВПК США и Европы предпочли превентивно уйти на карантин, а не ждать, когда зараза начнет косить ряды их работников. А заодно и попасть под угрозу судебных исков и конфликтов с профсоюзами.

В силу простоя контрагентов и переориентации бюджетных расходов других стран на борьбу с эпидемией рынок для отечественной оборонки может весьма ужаться.

Кроме того, коронавирус стал спусковым крючком, запустившим ряд негативных процессов в мировой экономике. Хотя сама по себе эпидемия и не является причиной экономического кризиса, дисбалансы накапливались в течение многих лет и однажды должны были «выстрелить». Экономический кризис напрямую повлияет на доходы государственных бюджетов. Текущий кризис сопровождается стремительным падением стоимости углеводородов. А основные клиенты белорусского ВПК — как раз нефтедобывающие страны (Россия, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Ангола и другие). Им может стать не до оружия, тем более, что какое-то время можно продержаться на старых запасах. Да и воевать сейчас никому не с руки: денег станет меньше, и понадобятся они на более срочные расходы.


В этой ситуации растет значение внутреннего рынка. Но и тут оптимизма нет. Во-первых, большая часть закупок вооружений для белорусских силовых структур приходится на дорогостоящий импорт. В основном это поставки авиатехники. 2019 год стал рекордным в этом плане за все время после 1991 года. Для ВВС Беларуси в России было приобретено 8 боевых машин (по 4 единицы Як-130 и Су-30СМ) общей стоимостью от 200 до 260 млн долларов. Стоит напомнить, что всего запланирована закупка 12 Су-30СМ с поставкой по 4 единицы в течение 3 лет. Во-вторых, не факт, что этот график получится выдержать. Из-за глобального экономического кризиса и белорусско-российских нефтяных противоречий бюджет Беларуси недосчитается сотен миллионов долларов налоговых платежей. И это в лучшем случае. В худшем — можно потерять до 20% бюджетных доходов. И тут становится не до импортных самолетов и не до закупок в интересах армии вообще.

Падение доходов вынудит внести коррективы в расходную часть бюджета. В год президентских выборов социальные расходы будут удерживать до последней возможности. Вырвут свои куски бюджетного пирога промышленное, аграрное и строительное лобби. Аргументы понятны: они — реальный сектор экономики, производственники, обеспечивают занятость людей. Не допустить массовой безработицы — одна из важнейших задач режима в текущей ситуации. Поэтому ради этого при крайней необходимости запустят печатный станок. Во всяком случае, уже резко выросли запланированные объемы директивного кредитования экономики.

Силовой блок страны, скорее всего, в 2020 году будет профинансирован по старому принципу «на поддержание штанов». Будут резко урезаны капитальные инвестиции. И однозначно — расходы на боевую подготовку. Несмотря на то что новые цены на нефть значительно удешевляют те же ГСМ. Но денег не будет…

2020 год станет для белорусских силовиков и ВПК «голодным». И планы развития ведомств придется отложить на год следующий.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия коронавируса ударит по перспективам отечественного ВПК и по закупочным планам силовых ведомств Беларуси.
 
Новости дня
Новости
 
«Е-доставка» трудоустроит уволенных сотрудников кафе и ресторанов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика