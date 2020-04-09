ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кому предстоит оставаться дома? Правительство установило требования по самоизоляции граждан

09.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера были зарегистрированы случаи завоза из Нью-Дели и Лондона. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, правительство приняло постановление, определив самоизоляцию как обязательное государственное мероприятие.
Итак, самоизоляции подлежат граждане Беларуси, а также иностранцы, у которых диагностирован коронавирус. Кроме того, ограничения касаются контактов первого и второго уровней. 

Для первого уровня  это 14 дней изоляции с момента последнего контакта с заболевшим, для второго - до момента исчезновения симптомов. 

Самоизоляция обязательна: 

  • белорусам и иностранцам с COVID-19
  • контактам первого 
  • контактам второго уровня
Всем гражданам на время самоизоляции выдается больничный. Но тем, кто нарушит требования, выплаты по временной нетрудоспособности сократят на 50 %. Самоизолированным запрещено покидать места проживания. Нельзя приезжать на работу и учебу, посещать магазины и общепит, выставки и концерты. Под запретом  кинотеатры, вокзалы, спортивные мероприятия и другие места массового пребывания людей. 

Самоизоляция. Запрещено:

  •  покидать места проживания
  •  посещать работу/учебу
  •  магазины, кафе
  •  спортивные мероприятия
  •  места массового пребывания людей
Исключения сделаны лишь для посещения продовольственного магазина или аптеки поблизости, а также выноса мусора. Но в этих случаях обязательно с использованием маски и избегая контактов с другими людьми. 

Допустимо: 

  • посещение продовольственных магазинов
  • аптек
  • вынос мусора

Если здоровье ухудшается - повышается температура, появляется кашель и одышка - следует обратиться в скорую по телефону 103 или отправить SMS, при этом сообщив о самоизоляции. За нарушение требований предусмотрена ответственность согласно законодательству.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера...
 
Новости дня
Новости
 
Игорь Николаев рассказал о своем выздоровлении после пневмонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика