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Кому предстоит оставаться дома? Правительство установило требования по самоизоляции граждан
09.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМинздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера были зарегистрированы случаи завоза из Нью-Дели и Лондона. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, правительство приняло постановление, определив самоизоляцию как обязательное государственное мероприятие.
Итак, самоизоляции подлежат граждане Беларуси, а также иностранцы, у которых диагностирован коронавирус. Кроме того, ограничения касаются контактов первого и второго уровней.
Для первого уровня это 14 дней изоляции с момента последнего контакта с заболевшим, для второго - до момента исчезновения симптомов.
Самоизоляция обязательна:
Самоизоляция. Запрещено:
Допустимо:
Если здоровье ухудшается - повышается температура, появляется кашель и одышка - следует обратиться в скорую по телефону 103 или отправить SMS, при этом сообщив о самоизоляции. За нарушение требований предусмотрена ответственность согласно законодательству.
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Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера...
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