Источник материала: БT

Самоизоляция обязательна:

белорусам и иностранцам с COVID-19

контактам первого

контактам второго уровня

Самоизоляция. Запрещено:

покидать места проживания

посещать работу/учебу

магазины, кафе

спортивные мероприятия

места массового пребывания людей

Допустимо:

посещение продовольственных магазинов

аптек

вынос мусора

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кому предстоит оставаться дома? Правительство установило требования по самоизоляции граждан Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера...

Минздрав не исключает новых случаев завоза коронавируса, поскольку часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами страны. По словам министра, вчера были зарегистрированы случаи завоза из Нью-Дели и Лондона. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, правительство приняло постановление, определив самоизоляцию как обязательное государственное мероприятие.Итак, самоизоляции подлежат граждане Беларуси, а также иностранцы, у которых диагностирован коронавирус. Кроме того, ограничения касаются контактов первого и второго уровней.Для первого уровня это 14 дней изоляции с момента последнего контакта с заболевшим, для второго - до момента исчезновения симптомов.Всем гражданам на время самоизоляции выдается больничный. Но тем, кто нарушит требования, выплаты по временной нетрудоспособности сократят на 50 %. Самоизолированным запрещено покидать места проживания. Нельзя приезжать на работу и учебу, посещать магазины и общепит, выставки и концерты. Под запретом кинотеатры, вокзалы, спортивные мероприятия и другие места массового пребывания людей.Исключения сделаны лишь для посещения продовольственного магазина или аптеки поблизости, а также выноса мусора. Но в этих случаях обязательно с использованием маски и избегая контактов с другими людьми.Если здоровье ухудшается - повышается температура, появляется кашель и одышка - следует обратиться в скорую по телефону 103 или отправить SMS, при этом сообщив о самоизоляции. За нарушение требований предусмотрена ответственность согласно законодательству.